Shirley Cherres sobre Sebastián La Torre: “es lindo, pero no funcionó la relación” [VIDEO]

Shirley Cherres y el futbolista Sebastián La Torre fueron protagonistas de un reciente ampay, pero esta misma vía hizo que la relación que sostenían llegue a su final. La rubia confesó que las mentiras llevaron a que el vínculo sentimental que tenían se quiebre.

Horas más tarde de que ambos fueran captados por las cámaras del programa Magaly TV, la firme, Sebastián La Torre fue intervenido por la policía en su casa al realizar una fiesta durante la cuarentena por coronavirus. Shirley Cherres reveló que fue engañada sobre la reunión.

“Es cierto, estuve saliendo con Sebastián La Torre desde el año pasado y retomamos la relación hace poco tiempo, hasta que me mintió... Me había dicho que estaba en una reunión familiar muy íntima y cuando salen las imágenes veo que es una gran juerga”, detalló la exporrista.

“Me llamó de una comisaría, explicándome que había estado dormido y que se lo llevaron en pijama, pero veo en el video que está bailando, tomando, mientras las chicas entran y salen. Esto indica que me mintió”, señaló Shirley Cherres en un reporte del Trome.

Estas circunstancias, viéndose rota la confianza, hizo que la exhuberante rubia tome la decisión de no seguir con la relación. “Es un chico lindo, pero como pareja no funcionó. Aunque eso no significa que sea mala persona”, dijo respecto a Sebastián La Torre.

¿Quién es Sebastián La Torre?

Sebastián La Torre es un futbolista peruano de años y que actualmente pertence a la Academia Cantolao. A pesar de su juventud, este delantero ha hecho notar de sus buenas habilidades en el fútbol y suma tres temporadas en la máxima categoría, con 7 goles en 36 partidos.