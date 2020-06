"Cervecero yo soy y mi vida se va acabando": Armonía 10 conmemora los 15 años de muerte de 'Makuko' [VIDEO]

La recordada voz de Armonía 10, 'Makuko' Gallardo, cumple hoy 15 años de fallecido, por lo que su grupo lo conmemoró en las redes sociales con sus mejores interpretaciones y con una pequeña y muy sentida semblanza.

"Un día como hoy, 31 de Mayo del año 2005, falleció Alberto Silveiro Gallardo Juárez, más conocido como 'Makuko' Gallardo. La voz exponente de Armonía 10 y que deleitó a su público con innumerables canciones que se siguen escuchando en todo el Perú y el mundo", se puede leer en la publicación de Instagram de la banda de cumbia.

Como no podía ser de otra, el grupo mencionó los nombres de los más grandes éxitos de 'Makuko' Gallardo.

"Como no recordar sus éxitos: 'El Cervecero', 'Dios mío haz que me enamore', 'Solo estoy tomando', 'El chancho de mi vecina', 'El escritorio', 'Penar penar', 'No me vuelvo a enamorar' y muchos más", se puede leer.

Y es que, sin duda alguna, muchos fanáticos de esta banda recuerdan hasta el día de hoy las canciones interpretadas por 'Maukuko' con mucho sentimiento y nostalgia.

"Hoy recordamos que partiste hace 15 años, pero has dejado un legado de música para tu público que aún te sigue recordando. ¡Viva Makuko en nuestros corazones!", termina el comunicado.