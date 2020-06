Coronavirus en Ecuador [EN VIVO]: últimas noticias HOY miércoles 3 de junio

Coronavirus en Ecuador EN VIVO | Conoce cuáles son las últimas noticias sobre la expansión de la COVID-19 en territorio ecuatoriano para HOY miércoles 3 de junio. Casos confirmados y muertes por la COVID-19 en el país dirigido por Lenín Moreno.

Coronavirus en Ecuador

Este 3 de junio, Ecuador cerró el día con un total de 40,966 contagiados de coronavirus y un total de 3,486 personas fallecidas a causa de dicha enfermedad. Además, la nación dirigida por Lenín Morenos sigue siendo el cuarto país sudamericano con más casos de la COVID-19.

Por otra parte, la cantidad de recuperados ascendió a 20,019 pacientes dados de alta y que se encuentran en su hogar tras vence a la pandemia. Por lo que, la cifra real de casos activos es de 17,461 infectados.

Coronavirus en Ecuador HOY miércoles 3 de junio

Sigue todas las noticias al detalle con información actualizada.

- 9:30 p. m. Juan Carlos Zeballos añadió: "En Quito se cuenta con hospitales centinelas, personal, ventiladores, insumos y medicamentos para solventar el cuidado de pacientes con coronavirus en UCI y en hospitalización".

- 9:00 p. m. Juan Carlos Zeballos sobre el coronavirus: ""Las claves son sencillas: distanciamiento social, dos metros; uso de la mascarilla; lavado frecuente de manos, no toparse la cara, limpieza de superficies y evitar reuniones sociales. Es importante y podemos hacerlo".

- 8:30 p. m. El vicepresidente Otto Sonnenholzner: "La semana pasada estuvimos en Sol Brisa 2, en Babahoyo, conocimos las necesidades de la gente y trabajamos en soluciones inmediatas. Más de USD 2 millones ya se desembolsó desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al Gobierno De Los Ríos para el relleno hidráulico. ¡Mejor calidad de vida y más empleos!"

La semana pasada estuvimos en Sol Brisa 2, en Babahoyo, conocimos las necesidades de la gente y trabajamos en soluciones inmediatas. Más de USD 2 millones ya se desembolsó desde @ObrasPublicasEc al @GobDeLosRios para el relleno hidráulico.

¡Mejor calidad de vida y más empleos!👏 pic.twitter.com/NqSTCdXSX9 — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) June 4, 2020

- 8:00 p. m. Comenzó el mensaje del Primer Mandatario, Lenín Moreno, a la ciudadanía.

- 7:30 p. m. A las 8 de la noche comenzará el mensaje a la nación del presidente Lenín Moreno.

- 7:00 p. m. Lenín Moreno: "Con Andrés Jungbluth conversé sobre la reactivación responsable de la economía y la guerra conjunta contra la corrupción. Hoy a las 20h00 la entrevista por TC Televisión".

- 6:30 p. m. María Paula Romo: "Poco a poco el país tendrá que reactivarse. Los contagios en Quito han sido lentos. No hay una curva pronunciada. Seguiremos teniendo personas contagiadas. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que los casos de mayor gravedad tengan atención hospitalaria".

- 6:00 p. m. La ministra María Paula Romo: "El Gobierno no ha participado en ninguna entrega de botín. No es parte de nuestro comportamiento. El presidente Lenín Moreno ha sido radical en estos temas desde el inicio. No se puede decir que hay una negociación política o legislativa, porque no es así".

- 5:00 p. m. Ministerio de Gobierno publicó: "Ayúdanos a capturarlos. Estos son los más buscados en Tungurahua por diferentes delitos. Si conoces su paradero comunícate al 1800 DELITO. Habrá recompensa por información que ayude a ubicarlos".

#CeroImpunidad | Ayúdanos a capturarlos. Estos son los más buscados en #Tungurahua por diferentes delitos. Si conoces su paradero comunícate al 1800 DELITO. Habrá recompensa por información que ayude a ubicarlos. pic.twitter.com/5CSdhDCRCZ — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) June 3, 2020

- 4:30 p. m. El presidente Lenín Moreno: "Con el apoyo de créditos de Ban Ecuador, el sector arrocero se reactiva y potencia sus cultivos. ¡Gracias por alimentarnos en la peor crisis del país!".

- 4:00 p. m. Juan Carlos Zeballos señala: "Hoy recorrí las instalaciones del hospital Matilde Hidalgo, en el área de Neonatología, verifiqué la atención a nuestros ciudadanos, así como el stock de insumos de protección médica y medicinas. Es importante el uso de mascarillas y distanciamiento social".

- 3:30 p. m. Coordinación Zonal 5 expresa: "Con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, personal de Control Vectorial realiza fumigación intradomiciliaria y ambiental; también se realiza abatización en los sectores de Las Malvinas, América Campuzano y La Dolorosa, en el cantón Ventanas".

- 3:00 p. m. El Ministerio de Salud resaltó: "Equipo de Salud brindó atención a los habitantes de Warintza lugar de difícil acceso; socializaron con líderes comunitarios y ciudadanía, las medidas de prevención contra el coronavirus".

- 2:30 p. m. El Ministerio de Salud señala: "Ángel Moreno, Director Asistencial del Hospital General Guasmo Sur, nos cuenta la experiencia de la unidad hospitalaria al ser designada como hospital referencia para patología",

Ángel Moreno, Director Asistencial @HGuasmoSur nos cuenta la experiencia de la unidad hospitalaria al ser designada como hospital referencia para patología #Covid_19. #ActivadosPorLaSalud pic.twitter.com/8GgLc4lAvp — Coordinación Zonal 8 (@Salud_CZ8) June 3, 2020

- 2.00 p. m. Fiscal Diana Salazar: insumos médicos hallados en la casa de Abdalá Bucaram coinciden con los productos adquiridos por el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

- 1.30 p. m. os centros comerciales reabrieron sus puertas este miércoles 3 de junio del 2020 con el semáforo amarillo en la capital de Ecuador. Se siguen protocolos por el COVID-19.

- 1.00 p. m. Escasa afluencia de pasajeros en las estaciones de La Ofelia y Carcelén, en el norte de Quito.

- 12.00 p. m. Cámaras del ECU-911 registraron el descenso de flujo de lava y material incandescente en el volcán Sangay. El mismo fenómeno ocurrió el 1 de junio.

- 11.30 a. m. Gobierno ecuatoriano confirma que hay 40 966 casos confirmados por coronavirus.

- 11.00 a. m. Policía y Fiscalía allanan el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo por compras en la emergencia sanitaria. El exgerente es detenido.

- 10.30 a. m. La Ecovía y el Trolebús, suspendidos desde mediados de marzo por el COVID-19, vuelven a operar.

- 9.50 a. m. El presidente Lenín Moreno se pronunció sobre los allanamientos en Guayaquil y Quito por presuntos actos de corrupción en la adquisición de insumos durante la emergencia por el COVID-19.

- 9.15 a. m. Pasajeros esperan buses en la estación del Corredor Central Norte de La Ofelia, en el norte de la ciudad, la mañana de este miércoles 3 de junio.

- 8.50 a. m. La Fiscalía allana el domicilio de Dalo Bucaram. Su padre Abdalá Bucaram fue detenido por posesión de arma. El exasambleísta se pronunció

- 8.30 a. m. El Trolebús vuelve a operar en la capital de Ecuador este miércoles 3 de junio del 2020, con nuevos protocolos por el semáforo amarillo. El servicio de transporte en la ciudad estuvo suspendido desde mediados de marzo por la pandemia de la COVID-19.

- 8.00 a. m. Lamentable. Fiscalía detiene a gerente de una empresa del Municipio de Quito. Se investiga a familiar de Vicealcalde

- 7.30 a. m. La Fiscalía detiene al expresidente Abdalá Bucaram; dirige operativos por presunta corrupción en Prefectura de Guayas y Alcaldía de Quito.

- 7.00 a. m. El cantón General Villamil cambiará a semáforo amarillo el 8 de junio y toma aún 'con pinzas' la reapertura de sus playas.

¿Qué canales transmiten noticias de coronavirus en Ecuador?

Televicentro

Oromar Televisión

Telerama

Ecuavisa

Canal Uno

Mapa del coronavirus tiempo real HOY miércoles 3 de junio

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID-19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real y evolución de casos de la COVID-19 por país

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

¿Qué es la COVID-19?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. El nuevo virus era desconocido antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

A pesar de no ser aerógeno, este virus se transmite con suma facilidad y puedes contagiarte si mantienes contacto con algún portador de este, ya sea persona u objeto. Además, se pega con facilidad en las superficies, por lo que es muy importante lavarse las manos cada vez que puedas tras tener contacto con cosas del exterior.