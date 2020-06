Brunella Horna quiso desinfectar su ropa con lejía pero terminó malográndola [VIDEO]

Durante esta cuarentena por el coronavirus miles de hogares han tomado sus medidas correspondientes para evitar contagiarse, incluyendo la desinfección de las manos con jabón y de la ropa o de más utensilios a base de lejía, por lo que Brunella Horna decidió seguir esos pasos.

Brunella Horna, modelo peruana, decidió seguir esos pasos para protegerse de la COVID-19 y desinfectar su ropa con lejía en el lavado sin saber cómo usarla, generando un resultado que ella misma lamentó a través de su cuenta de Instagram.

Horna comentó que le echó lejía a toda su ropa y ahora está malograda. En su Instagram contó que toda su vestimenta ahora tienen manchas provocadas por este líquido químico.

"Les cuento que ya malogré toda mi ropa, miren mi polo está llena de lejía", dijo la rubia.

Pero ella no fue la única afectada porque también reveló que lo mismo sucedió con la ropa de su pareja Richard Acuña.

"Toda mi ropa, mis polos, los de Richard también, toda la ropa que tenemos acá está llena de lejía. Me he vuelto maniática de la lejía y a todo le hecho lejía. Sin darme cuenta he malogrado toda mi ropa", afirmó.