¡Vivirá! Gato peruano sale victorioso y se salva de la eutanasia en Bélgica

Se acabó. Tras duras semanas en constante lucha, ha culminado la batalla para decidir el futuro del pequeño Lee. El gato peruano, que fue adoptado por una ciudadana belga, seguirá viviendo y no será sometido a la eutanasia de la que tanto se habló en el último mes.

El felino fue adoptado en abril por Selena Alí, una joven procedente de Bélgica que se encontraba en Cusco de vacaciones y decidió llevarse a Lee a su país natal tras quedar impresionada con la ternura del animal. No obstante, la situación comenzó a complicarse para el minino y su dueña al llegar a Europa.

En Bélgica se diagnosticó que Lee podía padecer de rabia, por lo debía someterse a la letal eutanasia para que puedan revisarlo. Sin embargo, las buenas noticias llegaron este miércoles, cuando tras una larga audiencia se decidió que la vida de Lee ya no correría peligro y no era necesario que reciba la mortal inyección.

Ocurre que, Proyecto Libertad, grupo amante de los animales y que siguió el caso desde el inicio, publicó: “¡Estamos felices! Si bien aún no se toma la decisión final, ya solo quedarían dos opciones: que Lee haga cuarentena en Bélgica o que regrese a nuestro país. Su vida ya no corre riesgo. Selena Alí espera que se opte por el confinamiento para no tener que separarse de su gatito y es lo que esperamos todos. El 5 de junio ella recibirá una información con el veredicto”.

Además, el ministro Federal de Seguridad Alimentaria autorizó el regreso del pequeño animal a Perú. Ya que, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) publicó en redes sociales que esperaban a Lee.

“¡Lee eres bienvenido a Perú! Reafirmamos nuestro compromiso por el bienestar animal, por ello manifestamos nuestra disposición para que el gatito Lee pueda retornar a nuestro país, considerando que tiene todas sus vacunas que aseguran su salud. ¡Fuerza Lee! Te esperamos", señaló el SENASA.

Con esto, sea cual sea el resultado final, Lee seguirá viviendo y ahora solo se decidirá si podrá quedarse en Bélgica o no. Eso sí, Selena ha expresado que no tendría problemas en regresar a nuestro país, puesto que solo desea vivir con Lee.