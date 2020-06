Reportera se salva de milagro de un mordisco de un cocodrilo [VIDEO]

Zarisha Bradley es una periodista australiana que siempre hace un llamado a tener cautela con los cocodrilos y demás animales peligrosos. Sin embargo, una imprudencia por parte de la comunicadora casi le cuesta la vida durante un rodaje en el norte del país oceánico.

Bradley nunca imaginó que el cocodrilo iba a tratar de darle mordisco cuando esta se le acercó. El video, que fue subido por la propia reportera, es un éxito en Facebook y Twitter, donde se visualizan más de 20 mil reproducciones.

Zarisha Bradley siempre está involucrada en cintas y documentales de alto riesgo. En esta oportunidad, la periodista australiana forma parte del rodaje de un rodaje protagonizado por el reconocido luchador Matt Wright.

Las tomas se vienen realizando en el norte del país oceánico y en un hábitat donde abundan los cocodrilos. Ante ello, Bradley se acercó a uno de ellos y nunca imaginó que el reptil iba a intentar atacarla.

Zaraisha Bradley tuvo un rápido accionar y evitó que el cocodrilo le propine un mordisco en su cabeza. Luego de pasar el susto, la periodista bromeó con lo ocurrido e hizo un llamado a la población para que sean cautelosos con estos animales.

"No me devolvió la sonrisa", se puede leer en la cuenta oficial de Bradley, quien bromeó con lo sucedido. El clib cuenta con más de 21 mil reproducciones y más de 400 'me gusta'. Todo un éxito en las redes sociales.