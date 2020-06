Argentino se niega a irse del Perú sin sus perros: “Ellos nunca me han abandonado”

Dado que el Perú sufre por la pandemia del coronavirus, miles de turistas quedaron varados en suelo peruano sin poder retornar a sus países de origen. Uno los casos es de un ciudadano argentino, que llegó al Perú para conocer un poco más de nuestra cultura y en su travesía, conoció a Chamo y Nilo, sus fieles mascotas.

Sin embargo, cuando se informó sobre el cierre de fronteras, Michael Graef no tuvo otra opción que quedarse hasta que las cosas cambien favorablemente para los turistas.

“Vendí mi tabla de surf y compré una bici”, comentó para Cuarto Poder, y señaló que está dispuesto a volver en bicicleta a su país si no le permiten tomar un avión con sus perritos. Michael Graef recogió a ambos cuando viajaba por Colombia y Ecuador, respectivamente.

Asimismo, el consulado argentino le ofreció volver a su país en un vuelo humanitario hace algunos días. Su respuesta fue negativa. por el simple hecho de que no quiere dejar a sus perros que lo han acompañado durante esta crisis.

“Son un sustento emocional para mí y ángeles que te cuidan, yo no los puedo dejar. Me iría caminando a Argentina, no los dejaría”.

“Seguiré esperando una respuesta del vuelo a Argentina con mis dos mascotas. Ellos han pasado hambre y no me han abandonado".