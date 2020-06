Colegio Médico del Perú recomienda focalizar cuarentena al término del estado de emergencia

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, señaló que la institución que él representa recomendará ejecutar una cuarentena focalizada una vez que culmine el estado de emergencia a causa del coronavirus.

“Nuestro análisis es realista, ya no es sostenible la cuarentena porque hay problemas de desempleo y hacinamiento. Debemos unir actores para llegar a una cuarentena focalizada que debería ser incluso desde ahora. Hay buenas experiencias que nos hablan bien de esta medida", manifestó Maguiña a Exitosa.

El representante del Colegio Médico del Perú detalló que existe un gran trabajo por realizar respecto a la lucha contra el virus del COVID-19. Asimismo, recomendó reforzar la manera de cómo se vienen tomando las medidas restrictivas para el reinicio de actividades.

“La vigilancia no es algo nuevo, ya sea venido haciendo. La data está ahí y se va a continuar… por más que el Gobierno hizo esfuerzos, el 113 no ha funcionado. Muchas familias no pudieron ser seguidas (luego de salir positivas por COVID-19)", indicó.

En la misma línea se manifestó el ministro de Defensa, Walter Martos, quien señaló que la medida dispuesta por el Gobierno debería de dejarse sin efecto en los distritos y regiones donde la infección por el coronavirus haya bajado.

“En este momento, el 30 de junio [...] la cuarentena se tendría que levantar de manera focalizada en aquellas regiones y distritos donde está creciendo la enfermedad ahí permanecemos y en las que ya está estancada y en bajada levantamos. El toque de queda sí debe extenderse en tiempo”, se pronunció en Punto Final de Latina.