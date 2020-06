Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga tras vencer 1-0 al Werder Bremen

No fue fácil, pero el Bayern Múnich hizo lo justo para gritar campeón. En una verdadera final, el equipo de Hansi Flick sufrió más de la cuenta, pero Robert Lewandowski hizo posible el triunfo y el adiós de los lapsos para gritar aquella palabra bendita que grita desde 2013: campeón.

El Werder Bremen de Claudio Pizarro, comprometido con salvarse del descenso, hizo incómodo el partido al ahora campeón de la Bundesliga, pero no logró puntuar en una de las 'finales' que le quedan para salvar la categoría.

Pese a la superioridad del Bayern Múnich, el Werder Bremen supo jugarle de igual a igual, desatar un intercambio de puños en las áreas, pero careció de lo que sí tiene y puede presumir su verdugo: un goleador de la categoría de Robert Lewandowski.

El atacante polaco, máximo goleador de la Bundesliga con 31 anotaciones, acabó con la paridad con una obra de arte: centro perfecto de Boateng, ruptura, control de pecho y remate cruzado para vencer a Pavlenka.

El gol fue un mazazo para el Werder Bremen que cayó a merced del Bayern Múnich a la vuelta del descanso. Robert Lewandowsi pudo estirar la cuenta, pero le anularon gol por offside y luego no pudo definir ante un gran centro de Muller.

La necesidad de remontar hizo que Florian Kohfeldt ponga toda la carne en el asador con Joshua Sargent y posteriormente con Claudio Pizarro a los 87.

El atacante nortamericano le dio mayor volumen ofensivo al Werder Bremen y casi convierte el empate, de no ser por estrellar su disparo en la humanidad de Boateng.

Al peruano el tiempo no le alcanzó para decidir, pero sí para ver en acción una genial estirada de Neuer a un cabezazo de Osako que tenía destino de gol. Tal cual Lewandowski, el arquero del Bayern fue héroe en el Weserstadion e hizo posible que el grito no se postergue unos días más.

Bayern Múnich logró su octavo título consecutivo de Bundesliga y ahora sueña despierto con la triple corona. El próximo 5 de julio enfrentará al Bayer Leverkusen en la final de la Copa Alemana y en agosto luchará en Lisboa por la Champions League, un título que no logra desde 2013.

MINUTO x MINUTO | Bayern Múnich vs. Werder Bremen vía ESPN 2 y FOX Sports

Sigue todas las incidencias en directo del partido entre Bayern Múnich y Werder Bremen.

FINAL DEL PARTIDO

Minuto a minuto.

90' Cuatro minutos de adición.

89' ¡Atajadón de Neuer! Osako se impone en el área con un cabezazo cruzado, pero el arquero del Bayern se estira para evitar el empate.

88' Cambio en Bremen: entra Claudio Pizarro, sale Veljkovic.

87' Bremen logra progresar con Selassie por derecha, pero todos los centros son interceptados por la defensa del Bayern.

85' ¡La tuvo el Bremen! Sargent controla en el área y saca el disparo que se estrella en la humanidad de Boateng. Todo el Werder pide penal, pero el árbitro no compra, el defensa siempre tuvo la mano pegada al cuerpo.

81' ¡Atajadón de Pavlenka! El arquero del Werder le niega el gol a Coman en un mano a mano.

78' Expulsado Davies (Bayern) por doble amarilla. En este caso, obstruye el avance de un rival.

71' Gran cierre de Boateng cuando Selassie saca un centro venenoso para que Sargent conectara.

66' Bremen intenta progresar con Sargent, el norteamericano hace una finta para sacarse a la defensa, pero Davies se recupera y le quita el balón a su rival.

61' Doble cambio en Bremen: entran Bartels y Sargent, salen Bittencourt y Rashica.

59' ¡Se la pierde Lewandowski! Muller aparece por derecha, se saca a un rival y pone el centro al segundo palo, Lewandowski rompe al espacio, pero su cabezazo se va desviado.

56' Amarilla para Eggestein (Bremen) por un codazo contra Davies.

54' ¡Gol anulado al Bayern! Muller rompe al espacio, asiste por derecha y de derecha a Lewandowski al primer palo, el polaco anota de taco, pero todo queda invalidado por offside de Thomas.

51' ¡Intento del Bayern! Muller se escapa por derecha, saca el centro al primer palo, pero Moisander está bien plantado para despejar de cabeza.

46' Arranca la segunda parte sin cambios en Bayern ni Bremen.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Dos minutos de adición.

44' Bremen profundiza por Rashica por izquierda, a la espalda de la defensa rival, pero todo acaba en nada por offside del albanés.

42' Jerome Boateng suelta el centro a la espalda de la defensa, Robert Lewandowski rompe al espacio, controla de pecho y define cruzado ante la salida de Pavlenka.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MÚNICH!

37' Transición del Bremen con Rashica por izquierda, el atacante duda y sus rivales lo terminan encimando para posteriormente recuperar el balón.

35' Kimmich encuentra a Coman con un cambio de orientación, el francés quiere superar a Selassie, pero Bittencourt baja a apoyar y termina impidiendo el avance rival.

33' ¡Ocasión del Bayern! Boateng se anima desde fuera del área, pero el disparo le sale muy centrado.

31' ¡Ocasión del Bremen! Lateral largo al área, Osako pivotea para Klaassen, el holandés se escapa de un rival, pero su disparo se va totalmente desviado.

30' Tiro libre para el Bremen luego de una falta de Kimmich en el mediocampo.

27' Lewandowski queda sentido tras un golpe fortuito de Selassie.

25' ¡Se salva el Bremen! Gnabry profundiza por derecha, saca el centro rasante, Muller se queda con el balón, asiste a Kimmich, pero su disparo choca en el travesaño. Al final la jugada queda invalidada por offside de Gnabry.

23' ¡Ocasión del Bayern! Centro al área de Muller, Coman se anticipa, pero no logra sacar un remate bien direccionado.

21' Buenos minutos del Bremen organizando un ataque, profundizando por derecha con Selassie, el carrilero suelta el pase al área, pero Rashica no llega y luego se deja caer en el área.

19' Amarilla para Davies (Bayern) por una agresión contra un rival.

18' ¡Se salva el Bayern! Gran sucesión de pases del Bremen, Eggestein recibe a la espalda de los volantes, tiene tiempo y espacio para definir, pero su disparo se va casi rozando el poste derecho.

14' ¡Intento del Bayern! Kimmich encuentra a la espalda de la defensa a Lewandowski, pero el polaco no alcanza a rematar de volea.

13' ¡Ocasión del Bremen! Bittencourt supera a Davies por derecha, el atacante hace la diagonal, pero luego su disparo es débil, fácil para Neuer.

8' ¡Se la pierde Bremen! Centro pasado para la llegada de Selassie, que aparece solo, pero no logra pegarle bien de volea. El balón se va por el lateral de la red.

6' Bayern Múnich lleva el peso del partido ante un Werder Bremen que la pierde rápido, pero que trata de no conceder espacios a su rival.

3' ¡UFFF! Bayern profundiza por izquierda con Coman, el francés saca un centro rasante que no pueden añadir ni Muller ni Gnabry.

1' Arranca el partido entre Bayern Múnich y Werder Bremen.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del Bayern Múnich vs. Werder Bremen por la Bundesliga!

Formaciones confirmadas Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Robert Lewandowski, Jerome Boateng, Leon Goretzka, Alphonse Davies, Sergei Gnabry, Thomas Müller, David Alaba, Kingsley Coman y Joshua Kimmich.

Werder Bremen: Pavlenka, Vogt, Rashica, Osako, Bittencourt, Veljkovic, Moisaner, Gebre Selassie, Klassen, Friedl y Eggestein.

Suplentes: Claudio Pizarro, Selke, Kapino, Füllkrug, Lagkamp, Sargent, Bartels, GroB y Bargfrede.

Bayern Múnich contra Werder Bremen

El Bayern Múnich podría celebrar el título hoy si logra imponerse en el partido a domicilio ante el Werder Bremen, del peruano Claudio Pizarro, en el que parte como claro favorito y para el que cuenta con el regreso de Robert Lewandowski y Thomas Müller, que pagaron una jornada de sanción por acumulación de amarillas.

Un triunfo del Bayern Múnich sobre el Werder Bremen le pondría en condición de equipo inalcanzable para el Borussia Dortmund, al margen de lo que el equipo de Lucien Favre haga el miércoles en su duelo en casa contra el Mainz 05 por la Bundesliga de Alemana.

Con necesidad de victorias, el Werder Bremen es actualmente penúltimo clasificado y está metido de lleno en la lucha por evitar el descenso. En la última jornada se sacudió un poco de la situación al golear por 1-5 al colista Paderborn lo que le da un margen de esperanza para la próxima jornada.

En la situación actual de los dos equipos, sin embargo, sería una sorpresa todo lo que no fuera una victoria del Bayern Múnich que sigue intratable, pese a haber tenido algunas dificultades en el último partido contra el Borussia Mönchengladbach.

Se espera que el peruano Claudio Pizarro pueda participar de este encuentro del Werder Bremen, que necesita ganar sí o sí en casa al poderoso Bayern Múnich, exequipo del Bombardero de los Andes.

Formaciones probables Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Moisander; Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson; Osako; Bittencourt y Rashica.

Bayern Munich: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Robert Lewandowski.

Bundesliga: tabla de posiciones de la fecha 32

Así marcha la tabla de posiciones en la Bundesliga de Alemania.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Werder Bremen?

Perú: 11:30 a. m.

Ecuador: 11:30 a. m.

Colombia: 11:30 a. m.

Uruguay: 1:30 p. m.

Brasil: 2:30 p. m.

Argentina: 1:30 p. m.

Venezuela: 12:30 p. m.

Chile: 1:30 p. m.

Paraguay: 1:30 p. m.

Bolivia: 12:30 p. m.

España: 6:30 p. m.

Alemania: 6:30 p. m.

Portugal: 6:30 p. m.

Reino Unido: 5:30 p. m.

Estados Unidos: 11.30 a. m.

¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Werder Bremen?

Perú: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Argentina: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur y Fox Sports 1 Chile.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Cuba: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

Dominica: ESPN Play Caribbean y ESPN Caribbean.

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

Ecuador: ESPN Play Sur.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Alemania: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go y Sky Sport Bundesliga 2.

Honduras: Fox Sports Cono Norte, ESPNPlay Caribbean, FOX Play Norte y ESPN Caribbean.

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia y NOW TV.

México: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

España: Movistar Liga de Campeones 1, #Vamos y Movistar+.

Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App y BTSport.com.

Estados Unidos: Foxsports.com, FOX Soccer Match Pass, Fox Sports 1 y FOX Deportes.

Uruguay: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Bayern Múnich vs. Werder Bremen?

Canales para ver Sevilla vs. Betis por satélite.

DirecTV Perú: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Chile: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

Sky Sports México: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports Argentina: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports República Dominicana: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Ecuador: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Star TV México: Canal 501

Canales para ver Barcelona vs. Mallorca por cable

Telecentro Argentina: Canal 104 (SD) y Canal 1009 (HD).

Tigo Sports Bolivia: Canal 508 (SD) y Canal 701 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 22 (Analógico) y Canal 102 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 200 (SD) y Canal 730 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 504 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique).

VTR Chile: Canal 28 (Antofagasta).

VTR Chile: Canal 29 (Calama - Copiapó - La Serena).

VTR Chile: Canal 34 (Tocopilla).

VTR Chile: Canal 35 (Puerto Montt).

VTR Chile: Canal 37 (Talca).

VTR Chile: Canal 45 (Arica).

VTR Chile: Canal 47 (Osorno).

VTR Chile: Canal 48 (Santiago).

VTR Chile: Canal 50 (Temuco).

VTR Chile: Canal 51 (Valparaíso - Concepción).

VTR Chile: Canal 843 (HD).

CMET Chile: Canal 53.

Claro TV Chile: Canal 174 (SD) y Canal 474 (HD).

Claro TV Colombia Colombia: Canal 510 (SD) y Canal 1510 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Colcable Colombia - Cundinamarca, Meta y Tolima: Canal 16.

Netuno Venezuela - Barquisimeto: Canal 30.

Canales para ver Sevilla vs. Betis por IPTV.

Claro TV República Dominicana: Canal 301, Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 1510 (HD).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 102 (HD).

Gtd/Telsur: Canal 84.

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 200 (HD).

Zapping TV Chile: Canal 90.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Bayern Múnich vs. Werder Bremen?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Bayern Múnich vs. Werder Bremen?

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

¿Qué es el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich​​ es una entidad deportiva de la ciudad de Múnich, Alemania. Fue fundado el 27 de febrero de 1900 por once jugadores liderados por Franz John.​ Es uno de los clubes de mayor prestigio en el mundo, ​ es conocido por su sección de fútbol profesional, que participa en la Primera Divisoón, denominada Bundesliga.

¿Qué es el Werder Brermen?

El SV Werder Bremen es un club de fútbol situado en la ciudad alemana de Bremen. El equipo fue fundado el cuatro de febrero de 1899 con el nombre original de Fußballverein Werder von 1899 (abreviado como FV Werder), y antes de adoptar su nombre definitivo en 1946 se llamó durante un breve periodo SV Grün-Weiß 1899 Bremen. Actualmente participa en la Bundesliga.

¿Quién es Claudio Pizarro?

Claudio Miguel Pizarro Bosio es un futbolista peruano, nacionalizado italiano y alemán. Juega como delantero centro y su equipo actual es el S. V. Werder Bremen de la 1. Bundesliga de Alemania. Fue internacional absoluto con la Selección Peruana, de la cual es el quinto goleador histórico.​

Google Maps: Weserstadion del Werder Bremen

El Weserstadion es un estadio de fútbol de la ciudad de Bremen. Actualmente es el estadio del Werder Bremen. Se encuentra la margen derecha del río Weser, una zona inundada antes de la construcción del dique del Este en el distrito del suburbio oriental de Bremen, San Pedro del Werder.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en ESPAÑA?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 8:30 p. m. hora de Madrid, España. La transmisión estará a cargo por los canales Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por los canales Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en MÉXICO?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 1:30 p. m. hora de CDMX, México. La transmisión estará a cargo por los canales Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en MÉXICO?

El partido se televisa en México por los canales Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en PERÚ?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 1:30 p. m. hora de Lima, Perú. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en PERÚ?

El partido se televisa en Perú por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en ARGENTINA?

Bayern Múnich vs. Werder Bremense jugará desde las 3:30 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en ARGENTINA?

El partido se televisa en Argentina por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en COLOMBIA?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 1:30 p. m. hora de Bogotá, Colombia. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en COLOMBIA?

El partido se televisa en Colombia por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en ECUADOR?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 1:30 p. m. hora de Quito, Ecuador. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en ECUADOR?

El partido se televisa en Ecuador por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en URUGUAY?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 3:30 p. m. hora de Montevideo, Uruguay. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en URUGUAY?

El partido se televisa en Uruguay por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga..

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en CHILE?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 3:30 p. m. hora de Santiago, Chile. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en CHILE?

El partido se televisa en Chile por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en ESTADOS UNIDOS?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 1:30 p. m. hora de Washington DC, Estados Unidos. La transmisión estará a cargo por los canales Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y Radio Barca.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en ESTADOS UNIDOS?

El partido se televisa en Estados Unidos por los canales Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y Radio Barca. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en COSTA RICA?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 12:30 p. m. hora de San José, Costa Rica. La transmisión estará a cargo por los canales de Sky Sports.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en COSTA RICA?

El partido se televisa en Costa Rica por los canales Sky Sports. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en HONDURAS?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 12:30 p. m. hora de Tegucigalpa, Honduras. La transmisión estará a cargo por los canales de Sky Sports.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen HONDURAS?

El partido se televisa en Honduras por los canales Sky Sports. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en PANAMÁ?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 1:30 p. m. hora de Ciudad de Panamá, Panamá. La transmisión estará a cargo por los canales de Sky Sports.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en PANAMÁ?

El partido se televisa en Panamá por los canales Sky Sports. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en VENEZUELA?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 2:30 p. m. hora de Caracas, Venezuela. La transmisión estará a cargo por los canales de ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en VENEZUELA?

El partido se televisa en Venezuela por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en BOLIVIA?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 2:30 p. m. hora de La Paz, Bolivia. La transmisión estará a cargo por los canales de ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en BOLIVIA?

El partido se televisa en Bolivia por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Bayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.

¿A qué hora ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en PARAGUAY?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen se jugará desde las 3:30 p. m. hora de Asunción, Paraguay. La transmisión estará a cargo por los canales de Sky Sports.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en PARAGUAY?

El partido se televisa en Paraguay por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juegoBayern Múnich vs. Werder Bremen por Bundesliga.