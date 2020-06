Ver ESPN 2 EN VIVO, Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach: a qué hora y cuándo juegan por Bundesliga

Ver ESPN EN VIVO Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach en un duelo clave por la Bundesliga. Hoy se enfrentan desde las 11.30 a.m. (hora peruana) en el estadio Allianz Arena por la fecha 31 del torneo alemán. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias con Libero.pe.



El cuadro 'bávaro' sigue imparable en la Bundesliga, logrando ser una máquina en el reinicio del campeonato con seis triunfos consecutivos que lo han acercado a su octavo título.

Es una semana importante para el equipo de Hans-Dieter Flick, que derrotó el miércoles al Eintracht Frankfurt para clasificar a la final de la Copa Alemana. Podría concretar unos días para el recuerdo si logran alzar la corona en esta jornada.



Para poder conseguir un nuevo título en la Bundesliga, Bayern Múnich deberá ganar sí o sí al Borussia Mönchengladbach y esperar que el Borussia Dortmund no le gane al Fortuna Dusseldorf. De esa manera, obtendrá la diferencia necesaria para ser inalcanzable en lo que resta del campeonato.



Para este choque, Bayern Múnich no podrá disponer de dos de sus pilares ofensivos: Robert Lewandowski -máximo goleador en Europa en esta temporada- y Thomas Müller, quienes quedaron marginados al acumular cinco amarillas recientemente.

Al frente está el Borussia Mönchengladbach que necesita del triunfo para ratificar su puesto que clasifica a la Champions League, ello debido a que tiene al Bayer Leverkusen como su más cercano y directo perseguidor.



Para este encuentro, el elenco de Marco Rose apostará su confianza en el delantero francés Marcus Thuram, quien ha registardo 4 goles en cinco recientes duelos.

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: formaciones probables

Bayern Munich: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Ivan Perisic, Leon Goretzka, Kingsley Coman; Serge Gnabry.



Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer; Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Tony Jantschke; Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Patrick Herrmann, Lars Stindl, Ramy Bensebaini; Marcus Thuram.

¿A qué hora ver partido Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach?

Perú: 11:30 a. m.

Ecuador: 11:30 a. m.

Colombia: 11:30 a. m.

Uruguay: 1:30 p. m.

Brasil: 2:30 p. m.

Argentina: 1:30 p. m.

Venezuela: 12:30 p. m.

Chile: 1:30 p. m.

Paraguay: 1:30 p. m.

Bolivia: 12:30 p. m.

España: 6:30 p. m.

Alemania: 6:30 p. m.

Portugal: 6:30 p. m.

Reino Unido: 5:30 p. m.

Estados Unidos: 11.30 a. m.

¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach?

Perú: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Argentina: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur y Fox Sports 1 Chile.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Cuba: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

Dominica: ESPN Play Caribbean y ESPN Caribbean.

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

Ecuador: ESPN Play Sur.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Alemania: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go y Sky Sport Bundesliga 2.

Honduras: Fox Sports Cono Norte, ESPNPlay Caribbean, FOX Play Norte y ESPN Caribbean.

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia y NOW TV.

México: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

España: Movistar Liga de Campeones 1, #Vamos y Movistar+.

Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App y BTSport.com.

Estados Unidos: Foxsports.com, FOX Soccer Match Pass, Fox Sports 1 y FOX Deportes.

Uruguay: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach?

Canales para ver Sevilla vs. Betis por satélite.

DirecTV Perú: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Chile: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

Sky Sports México: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports Argentina: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports República Dominicana: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Ecuador: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Star TV México: Canal 501

Canales para ver Barcelona vs. Mallorca por cable

Telecentro Argentina: Canal 104 (SD) y Canal 1009 (HD).

Tigo Sports Bolivia: Canal 508 (SD) y Canal 701 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 22 (Analógico) y Canal 102 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 200 (SD) y Canal 730 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 504 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique).

VTR Chile: Canal 28 (Antofagasta).

VTR Chile: Canal 29 (Calama - Copiapó - La Serena).

VTR Chile: Canal 34 (Tocopilla).

VTR Chile: Canal 35 (Puerto Montt).

VTR Chile: Canal 37 (Talca).

VTR Chile: Canal 45 (Arica).

VTR Chile: Canal 47 (Osorno).

VTR Chile: Canal 48 (Santiago).

VTR Chile: Canal 50 (Temuco).

VTR Chile: Canal 51 (Valparaíso - Concepción).

VTR Chile: Canal 843 (HD).

CMET Chile: Canal 53.

Claro TV Chile: Canal 174 (SD) y Canal 474 (HD).

Claro TV Colombia Colombia: Canal 510 (SD) y Canal 1510 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Colcable Colombia - Cundinamarca, Meta y Tolima: Canal 16.

Netuno Venezuela - Barquisimeto: Canal 30.

Canales para ver Sevilla vs. Betis por IPTV.

Claro TV República Dominicana: Canal 301, Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 1510 (HD).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 102 (HD).

Gtd/Telsur: Canal 84.

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 200 (HD).

Zapping TV Chile: Canal 90.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach?

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011