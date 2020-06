Calendario Bundesliga [GUÍA] horarios de las fechas restantes, resultados, tabla EN VIVO y clasificaciones

Bundesliga calendario 2019-20 EN VIVO el fútbol alemán entra en su recta final. Faltan cuatro fechas para el final de la temporada y Bayern Múnich saca una cabeza en la pelea por el título. A continuación, conoce la programación y horarios de todos los partidos restantes, los canales que transmiten la competencia 'germana' y la tabla de posiciones ACTUALIZADA. Libero.pe te trae todos los detalles a continuación.

Siete puntos diferencian al líder Bayern Múnich (60) y al Borussia Dortmund (53) en la encarnada lucha por el título de la Bundesliga, a falta de 12 unidades en juego. Así, el margen de error es menor para los 'Negriamarillos', por lo que deberán ganar al Wolfsburgo sí o sí o, prácticamente, se despedirán de la corona en Alemania.





¿Quiénes están en zona de clasificación a Champions y Europa League?

Es importante recordar que clasifican a la próxima temporada de Champions League los equipos que terminen entre el primer al cuatro lugar de la tabla de la Bundesliga. Por el momento, serían Bayern Múnich (60), Borussia Dortmund (63), RasenBallsport Leipzig (59) y Borussia Mönchengladbach (56).

En tanto, los cupos para acceder a la fase de grupos y a la segunda ronda previa para la Europa League son del quinto y del sexto lugar, respectivamente. En este caso, ahora lo ocupan: Bayer Leverkusen (56) y Wolfsburgo (45).

¿Quiénes están en zona de descenso?

En tanto, la pelea por el descenso compromete a los tres últimos lugares: el antepenúltimo va a los Play Offs -un partido contra el tercero de la Bundesliga II-, mientras que el penúltimo y el último descienden directamente. En este momento, Fortuna Düsseldorf (28) va a la Promoción; Werder Bremen -de Claudio Pizarro- (25) y Paderborn 07 (20) descienden de forma directa a la Bundesliga II.

A continuación revisa el calendario completo de Bundesliga para sus fechas restantes, horarios, la tabla de posiciones ACTUALIZADA, los canales de trasmisión del torneo alemán y los últimos 5 campeones.

Calendario restante Bundesliga 2019-20

- Fecha 31 de la Bundesliga

Viernes 12 de junio

1:30 p.m. Hoffenheim vs RasenBallsport Leipzig



Sábado 13 de junio

8:30 a.m. Colonia vs Unión Berlín



8:30 a.m. Fortuna Dusseldorf vs Borussia Dortmund



8:30 a.m. Hertha Berlín vs Eintracht Frankfurt



8:30 a.m. Wolfsburgo vs Friburgo



8:30 a.m. Paderborn 07 vs Werder Bremen



11:30 a.m. Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach



Domingo 14 de junio

8:30 a.m. Mainz 05 vs Augsburgo



11:00 a.m. Schalke 04 vs Bayer Leverkusen



- Fecha 32 de la Bundesliga

11:30 a.m. Borussia Mönchengladbach vs Wolfsburgo



1:30 p.m. Friburgo vs Hertha Berlín



1:30 p.m. Unión Berlín vs Paderborn 07



1:30 p.m. Werder Bremen vs Bayern Múnich



Miércoles 17 de junio

11:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs Schalke 04



1:30 p.m. Augsburgo vs Hoffenheim



1:30 p.m. Bayern Leverkusen vs Colonia



1:30 p.m. Borussia Dortmund vs Mainz 05



1:30 p.m. RasenBallsport Leipzig vs Fortuna Dusseldorf



- Fecha 33 de la Bundesliga

8:30 a.m. Bayern Múnich vs Friburgo



8:30 a.m. Colonia vs Eintracht Frankfurt



8:30 a.m. Fortuna Dusseldorf vs Augsburgo



8:30 a.m. Hertha Berlín vs Bayer Leverkusen



8:30 a.m. Hoffenheim vs Unión Berlín



8:30 a.m. Mainz 05 vs Werder Bremen



8:30 a.m. Paderborn 07 vs Borussia Mönchengladbach



8:30 a.m. RasenBallsport Leipzig vs Borussia Dortmund



8:30 a.m. Schalke 04 vs Wolfsburgo



- Fecha 34 de la Bundesliga

Sábado 27 de junio

8:30 a.m. Augsburgo vs vs RasenBallsport Leipzig



8:30 a.m. Bayer Leverkusen vs Mainz 05



8:30 a.m. Borussia Dortmund vs Hoffenheim



8:30 a.m. Borussia Mönchengladbach vs Hertha Berlín



8:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs Paderborn 07



8:30 a.m. Friburgo vs Schalke 04



8:30 a.m. Unión Berlín vs Fortuna Dusseldorf



8:30 a.m. Werder Bremen vs Colonia



8:30 a.m. Wolfsburgo vs Bayern Múnich



TABLA DE POSICIONES DE LA BUNDESLIGA

Sigue la tabla de posiciones de la Primera División del fútbol alemán.

BUNDESLIGA Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif. PTS 1. Bayern Múnich 30 21 4 4 86 28 +58 70 2. Borussia Dortmund 30 18 6 5 80 35 +45 63 3. RB Leipzig 30 16 10 3 74 31 +43 59 4. Borussia Mgladbach 30 17 5 8 57 36 +21 56 5. Bayer Leverkusen 30 17 5 7 54 36 +18 56 6. Wolfsburgo 30 12 9 9 42 36 +6 45 7. Hoffenheim 30 12 7 11 42 50 -8 43 8. Friburgo 30 11 8 11 39 41 -2 41 9. Hertha Berlín 30 10 8 11 43 50 -7 38 10. Schalke 04 30 9 11 10 35 47 -12 38 11. Eintracht Frankfurt 30 10 5 14 49 53 -4 35 12. Colonia 30 10 5 15 47 57 -10 35 13. Augsburgo 30 8 8 14 41 57 -16 32 14. Unión Berlín 30 9 5 16 35 53 -18 32 15. Mainz 05 30 8 4 17 37 62 -25 31 16. Fortuna Düsseldorf 30 6 9 14 31 58 -27 28 17. Werder Bremen 30 6 7 17 30 63 -33 25 18. Paderborn 30 4 7 18 32 61 -29 20

Canales para ver EN VIVO la Bundesliga

A continuación revise todos los canales que cuentan con los derechos de transmisión de la Bundesliga en diferentes países.

Perú: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Argentina: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur y Fox Sports 1 Chile.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Cuba: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

Dominica: ESPN Play Caribbean y ESPN Caribbean.

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

Ecuador: ESPN Play Sur.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Alemania: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go y Sky Sport Bundesliga 2.

Honduras: Fox Sports Cono Norte, ESPNPlay Caribbean, FOX Play Norte y ESPN Caribbean.

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia y NOW TV.

México: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

España: Movistar Liga de Campeones 1, #Vamos y Movistar+.

Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App y BTSport.com.

Estados Unidos: Foxsports.com, FOX Soccer Match Pass, Fox Sports 1 y FOX Deportes.

Uruguay: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Últimos 5 campeones de la Bundesliga

Temporada 2018-19: Bayern Múnich (78 puntos)

Temporada 2017-18: Bayern Múnich (84 puntos)

Temporada 2016-17: Bayern Múnich (82 puntos)

Temporada 2015-16: Bayern Múnich (88 puntos)

Temporada 2014-15: Bayern Múnich (79 puntos)