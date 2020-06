Amantes de fútbol: calendario y horarios de los partidos de LaLiga, Serie A de Italia, Bundesliga y Premier League

Llegó la semana esperada para los amantes del buen fútbol. Esta semana regresa el juego en más ligas top de Europa, como es el caso de LaLiga Santander o la Copa Italia. A continuación, presentamos el calendario de partidos en cada competencia y también las fechas de regreso de la Serie A y la Premier League -que retorna el miércoles 17-.

Es importante precisar que, en el caso de las 4 ligas importantes de Europa que verán el retorno de su actividad, todos los partidos son a puertas cerradas para evitar una posible propagación del brote de coronavirus. Así, solo lo podrá ver vía televisión.



Hay que recordar que hace tres meses se suspendieron los partidos de las 5 ligas top de Europa ante la pandemia de coronavirus. Ante ello, la Ligue 1 de Francia anunció la cancelación, por lo que será la única competencia de alta élite que no volverá. Además, la Bundesliga fue la primera en reanudarse.

A continuación, programación, horarios y canales de transmisión de los partidos de la Bundesliga, LaLiga Santander y Copa Italia de esta semana, así como los primeros duelos que tendrán la Serie A y la Premier League.

MARTES 9 DE JUNIO

Copa de Alemania



1:45 p.m. FC Saarbrücken vs. Bayer Leverkusen (semifinales)

Canal: DirecTV Sports

MIERCOLES 10 DE JUNIO

Copa de Alemania



1:45 p.m. Bayern Munich vs. Eintrach Frankfurt (semifinales)

Canal: DirecTV Sports

JUEVES 11 DE JUNIO

LaLiga Santander



3:00 p.m. Sevilla vs. Betis (Fecha 28)



VIERNES 12 DE JUNIO

LaLiga Santander



12:30 ​p.m. Granada vs. Getafe (fecha 28)

Canal: DirecTV Sports

​3:00 p.m. Valencia vs. Levante (fecha 28)

Canal: DirecTV Sports

Bundesliga

1:30 p.m. ​Hoffenheim vs. Leipzig (fecha 31)

Copa Italia

​2:45 p.m. Juventus vs. Milan (semifinales)

Canal: DirecTV Sports





SÁBADO 13 DE JUNIO

LaLiga Santander

6:00 ​a.m. Espanyol vs. Alavés (fecha 28)

10:00 a.m. Celta vs. Villarreal (fecha 28)

2:30 p.m. Leganés vs. Real Valladolid (fecha 28)

3:00 p.m. Mallorca vs. Barcelona (fecha 28)

Canal: ESPN





Bundesliga

8:30 a.m. Colonia vs. Union Berlin (fecha 31)



8:30 a.m. Fortuna Düsseldorf vs. Borussia Dortmund (fecha 31)

Canal: ESPN

8:30 a.m. Hertha Berlin vs. Eintrach Frankfurt (fecha 31)

8:30 a.m. Paderborn vs. Werder Bremen (fecha 31)

8:30 a.m. Wolfsburgo vs. Friburgo (fecha 31)

11:30 a.m. Bayern Munich - Borussia Monchengladbach (fecha 31)

Canal: ESPN

Copa Italia

2:45 p.m. Napoli vs. Inter (semifinales)

Canal: DirecTV Sports

DOMINGO 14 DE JUNIO

LaLiga Santander

06:00 a.m. ​Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid (fecha 28)



12:30 p.m. Real Madrid vs. Eibar (fecha 28)

Canal: DirecTV Sports



3:00 p.m. ​Real Sociedad vs. Osasuna (fecha 28)

Bundesliga

10:30 Mainz vs. Augsburgo (fecha 31)



​13:00 Schalke vs. Bayer Leverkusen (fecha 31)



- Reinicio de la Premier League

La Premier League también esperará hasta la próxima semana para volver al ruedo. A mediados de semana se disputarán dos partidos pendientes, lo cual permitirá que todos lleguen igualados en cantidad de partidos para la fecha 30, a disputarse el próximo fin de semana. Conoce horarios y programación a continuación.

Miércoles 17 de junio

12:00 p.m. Aston Villa vs Sheffield United (partido pendiente)



2:45 p.m. Manchester City vs Arsenal (partido pendiente)



Viernes 19 de junio

12:00 p.m. Norwich vs Southampton (fecha 30)



2:45 p.m. Tottenham vs Manchester United (fecha 30)



Sábado 20 de junio

6:30 a.m. Watford vs Leicester (fecha 30)



9:00 a.m. Brighton vs ArsenalBournemouth vs Crystal Palace (fecha 30)



11.30 a.m. West Ham vs Wolverhampton (fecha 30)



1:45 p.m. Bournemouth vs Crystal Palace (fecha 30)



Domingo 21 de junio

8:00 a.m. Newcastle vs Sheffield United (fecha 30)



10:15 a.m. Aston Villa vs Chelsea (fecha 30)



1:00 p.m. Everton vs Liverpool (fecha 30)



Lunes 22 de junio

2:00 p.m. Manchester City vs Burnley(fecha 30)



- Reinicio de la Serie A

La Serie A de Italia retornará recién la próxima semana con la reanudación de la fecha 25. Serán cuatro duelos que permitirá que todos los equipos lleguen con la misma cantidad de partidos disputados en Italia.

Sin embargo, el balón rodará en Italia ya esta semana con las semifinales de la Copa Italia.

Sábado 20 de junio

12:30 p.m. Torino vs Parma (Fecha 26)

2:45 p.m. Hellas Verona vs Cagliari (Fecha 26)

Domingo 21 de junio

12:30 p.m. Atalanta vs Sassuolo (Fecha 26)

2:45 p.m. Inter vs Sampdoria (Fecha 26)

TABLA DE POSICIONES DE LA BUNDESLIGA

Sigue la tabla de posiciones de la Primera División del fútbol alemán.

BUNDESLIGA Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif. PTS 1. Bayern Múnich 30 21 4 4 86 28 +58 70 2. Borussia Dortmund 30 18 6 5 80 35 +45 63 3. RB Leipzig 30 16 10 3 74 31 +43 59 4. Borussia Mgladbach 30 17 5 8 57 36 +21 56 5. Bayer Leverkusen 30 17 5 7 54 36 +18 56 6. Wolfsburgo 30 12 9 9 42 36 +6 45 7. Hoffenheim 30 12 7 11 42 50 -8 43 8. Friburgo 30 11 8 11 39 41 -2 41 9. Hertha Berlín 30 10 8 11 43 50 -7 38 10. Schalke 04 30 9 11 10 35 47 -12 38 11. Eintracht Frankfurt 30 10 5 14 49 53 -4 35 12. Colonia 30 10 5 15 47 57 -10 35 13. Augsburgo 30 8 8 14 41 57 -16 32 14. Unión Berlín 30 9 5 16 35 53 -18 32 15. Mainz 05 30 8 4 17 37 62 -25 31 16. Fortuna Düsseldorf 30 6 9 14 31 58 -27 28 17. Werder Bremen 30 6 7 17 30 63 -33 25 18. Paderborn 30 4 7 18 32 61 -29 20

Tabla de posiciones de LaLiga Santander de España

Así está la tabla de posiciones de la Primera División del fútbol español previo a la fecha 28.

Tabla de posiciones de la Serie A de Italia

Así está la tabla de posiciones de la Primera División del fútbol italiano previo a la fecha 27.

Tabla de posiciones de la Premier League de Inglaterra

Así está la tabla de posiciones de la Primera División del fútbol inglés previo a la fecha 30.