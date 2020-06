Sevilla vs Betis [ESPN 2 EN VIVO] Horarios, TV y dónde ver reinicio de LaLiga

ESPN 2 EN VIVO Sevilla vs Betis ONLINE | Este jueves 11 de junio se juega el partido por la fecha 28 de LaLiga. El partido se jugará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

LaLiga está de vuelta con un partidazo: Sevilla vs Betis. El derbi sevillano, uno de los duelos más vibrantes en España, reanudará el fútbol de Primera División entre dos clubes con aspiraciones distintas.

Para el Sevilla el derbi significa una obligación de victoria debido a sus aspiraciones de jugar la próxima Champions League. El equipo de Julen Lopetegui es tercero de LaLiga, pero con apenas dos puntos de diferencia sobre el Atlético de Madrid, sexto con 45 puntos, y uno por delante de la Real Sociedad y Getafe.

Para el Betis, ya sin aspiraciones europeas, significa la oportunidad de devolver el golpe de la primera rueda a su eterno rival, además de alejarse de la zona de descenso a once fechas para el final de LaLiga.

En noviembre pasado, el Sevilla asaltó el Benito Villamarín con un triunfo por 2-1 gracias a los goles de Luuk de Jong y Lucas Ocampos, y en el que el tanto de Loren no fue suficiente para el Betis.

Curiosamente los autores de los goles del último triunfo del Sevilla en derbi se encuentra en duda. Ocampos llega muy justo por lesión mientras la presencia de De Jong es una incertidumbre. O arranca el holandés o será En-Nesyri el "9" titular en el conjunto andaluz.

La palabra de los técnicos

"Lo que viene ahora se llama Betis y conlleva la emoción de una ciudad, de un partido que es histórico porque es la primera vez que se va a afrontar en estas circunstancias y que hace que si cabe tenga un poco más de repercusión", detalló Julen Lopetegui en la previa del derbi sevillano.

Más allá de no pelear por una clasificación europea, Rubi valoró la importancia que puede suponer un hipotético triunfo ante el Sevilla. "Si ganamos el derbi, nos va a dar un subidón de moral", aseguró el DT del Betis.

Sevilla vs Betis EN VIVO | Alineaciones probables

Sevilla: Vaclik; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Jordán, Fernando, Banega; Suso, De Jong, Munir.

Betis: Joel; Emerson, Bartra, Sidnei, Álex Moreno; Canales, Guido Rodríguez, Guardado; Joaquín, Loren, Fekir.

Sevilla vs Betis EN VIVO | Horario y canal de TV

Argentina: 17:00 horas por ESPN2

Uruguay: 17:00 horas por ESPN2

Brasil: 17:00 horas por ESPN Brasil

Chile: 16:00 horas por ESPN2

Venezuela: 16:00 horas por ESPN Play

Perú: 15:00 horas por ESPN2

Colombia: 15:00 horas por ESPN2

Ecuador: 15:00 horas por ESPN Play

México: 15:00 horas por Sky HD

Estados Unidos: 13:00 PT/ 16:00 ET por beIN SPORTS

¿Qué canal transmite Sevilla vs Betis?

Argentina ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador ESPN Play Sur

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

