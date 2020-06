Pablo Alborán anuncia que es homosexual: “A vivir, que la vida se va” [VIDEO]

Pablo Alborán, uno de los cantantes españoles más reconocidos en el medio, decidió hacer una gran confesión a través de un vídeo en Instagram, donde revela que es gay y que nunca se ha sentido discriminado por su orientación sexual.

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual", inicia su vídeo el interprete de "Solamente tú". Asimismo, agrega "que no pasa nada, que la vida sigue igual. Necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era".

El artista español que tiene una gran legión de seguidores continuó su revelación e indicó que recibe el apoyo de su familia, amigos y de su disquera, por lo que seguirá haciendo oda al amor en sus canciones.

"En mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado. En mi trabajo, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo", indicó el ganador del premio Goya en la categoría mejor canción original en el 2016.

Finalmente, termina su mensaje diciendo que espera que esta confesión ayude a las personas que pasan por su misma situación y sea un impulso para todas ellas. "Espero que, sin miedo, este mensaje le haga el camino más fácil a alguien".

Pablo Alborán revela que es gay y recibe apoyo de otros artistas

Diferentes artistas del medio le expresaron su gratitud y apoyo por esta valiente decisión.

El colombiano Carlos Vives, también se hizo presente: "Un fuerte abrazo querido Pablo". Por otro lado, su compatriota Alejandro Sanz, le dejó un "te quiero hermano”.