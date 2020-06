¿Qué dice el artículo 70 de la Constitución, el cual utilizará Martín Vizcarra si no llega a un acuerdo con clínicas?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se encuentra brindando una conferencia de prensa sobre las medidas del Estado en su lucha contra la COVID-19 durante los primeros 100 días del estado de emergencia.

El mandatario expresó hoy que espera llegar a un acuerdo, en un máximo de 48 horas, con las clínicas privadas para que la atención a los pacientes con el nuevo coronavirus sea a un "precio razonable".

No obstante, el jefe de Estado advirtió a dichas instituciones que si no se logra consensuar sobre las elevadas tarifas y pensando "en la salud y en la vida" invocará al artículo 70 de la Constitución Política del Perú.

¿Qué es lo que señala el artículo 70 de la Constitución?

"El derecho a la propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio", se lee textualmente en el manuscrito.

Eso quiere decir que Martín Vizcarra puede privar de la propiedad (confiscación de todos lo bienes) a estos centros de salud particulares por “necesidad pública”.

Es importante mencionar que muchos peruanos han denunciado que las nosocomios privados cobran precios muy caros por atender a los pacientes que padece de la COVID-19. Elizabeth Sotelo contó a Panorama la situación por la que pasó tras decidir internar a su esposo, que dio positivo al SARS-CoV-2, en la clínica San Felipe.

La mujer narró que el personal de salud le comunicó que tenía que hacer un depósito de garantía de 100 mil soles. Este requisito se presentó luego de la hospitalización del hombre.

“Cuando me comunicaron que tenía que pagar esa cantidad de dinero, yo no contaba con los recursos económicos. Le dije que tenía 30 mil y que podría hacer el depósito de ese monto. No aceptaron. Desesperadamente, busqué amigos y familiares, y pude conseguir 50 mil soles”, expresó.

Es importante mencionar que Martín Vizcarra expresó en un oportunidad: “Si se acaba la cama UCI en el hospital de EsSalud, lo derivamos a la clínica privada; y eso no lo asume el paciente, lo asume el estado porque nosotros estamos haciendo un manejo integral de toda esta enfermedad”.