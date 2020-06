Coronavirus en Perú: 268 602 casos y 156 074 recuperados - HOY jueves 25

Coronavirus en Perú EN VIVO | El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que nuestro país "está comenzando a ver resultados positivos" en la lucha contra el COVID-19. Hasta HOY jueves 25 de junio, se registran 268 602 casos confirmados y 8761 muertes debido al virus. Revisa el minuto a minuto a través de Libero.pe

Coronavirus en Perú HOY jueves 25 de junio

Sigue todas las noticias al detalle con información actualizada.

- 3.15 p. m. Ministerio de Salud publica el reporte actualizado sobre la evolución del coronavirus en territorio peruano. En esta ocasión, se registra 7 muertes menos que el último miércoles.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 25 de junio. #PerúEstáEnNuestrasManos.



Más información: https://t.co/BOpWaxBgTx

Sala situacional: https://t.co/oFMAUUM0zQ pic.twitter.com/zAj426R9ea — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 25, 2020

- 2.40 p. m. Colegio Médico del Perú sobre convenio entre clínicas privadas y Gobierno de Martín Vizcarra: "El sector público en estos momentos, tanto Essalud como Minsa, están colapsados. Por lo tanto, muchos pacientes, ya sea con (orden de) transferencia o no, van a tocar la puerta de las clínicas después de que este convenio se firme. Pero esto no resuelve la situación por una sencilla razón: hay un montón de pacientes que no son COVID-19 y que también ocupan las instalaciones de las clínicas"

- 2.00 p. m. "El tercer acuerdo es que vamos a trabajar, caso por caso, el endeudamiento de las personas que acudieron a clínicas. La Cobertura Universal de Salud tiene dos objetivos: que las personas recuperen su salud y que en el proceso no se endeuden o empobrezcan", comentó Víctor Zamora.

- 1.20 p. m. Presidente Vizcarra: Mañana tenemos una reunión de Consejo de Ministros para analizar cuáles son los parámetros que regirán a partir del 1 de julio. Hay cosas que deben continuar.

- 1.01 p. m. Presidencia del Perú: "En todo el país seguimos incrementando la capacidad hospitalaria para combatir al COVID-19, con la finalidad de que tú y tu familia estén seguros. Hoy, el presidente inaugura la Villa EsSalud en Chimbote".

En todo el país seguimos incrementando la capacidad hospitalaria para combatir al COVID-19, con la finalidad de que tú y tu familia estén seguros. Hoy, el presidente @MartinVizcarraC inaugura la Villa EsSalud #Chimbote. En vivo: https://t.co/6ua5HQmApB pic.twitter.com/TlMJH3P0sW — Presidencia Perú (@presidenciaperu) June 25, 2020

- 12.08 p. m. Consejo de Ministros informa: "Dialogamos por la gobernabilidad y unidad del país en el marco del Estado de Emergencia por el COVID-19. El premier Vicente Zeballos se reúne con los expresidentes del Consejo de Ministros Rosario Fernández, Juan Jiménez, Ana Jara, Pedro Cateriano y Salvador del Solar".

AHORA | Dialogamos por la gobernabilidad y unidad del país en el marco del Estado de Emergencia por el #COVID19. El premier @VicAZeballos se reúne con los expresidentes del Consejo de Ministros Rosario Fernández, Juan Jiménez, Ana Jara, Pedro Cateriano y Salvador del Solar. pic.twitter.com/HFkog9KHK3 — Consejo de Ministros (@pcmperu) June 25, 2020

- 11.29 a. m. Ministra de Economía, María Antonieta Alva respondió tras moción de interpelación por parte de congresistas de UPP. "Responderemos con honestidad el pliego interpelatorio".

- 10.23 a. m. Minsa informa: "Fortalecemos la vigilancia epidemiológica para enfrentar a la COVID-19. El Minsa, a través del INS, recibe una importante donación de 100 000 kits de pruebas moleculares de parte del gobierno alemán.

Fortalecemos la vigilancia epidemiológica para enfrentar al #COVID19. El Minsa, a través del @INS_Peru, recibe una importante donación de 100 000 kits de pruebas moleculares de parte del gobierno alemán. #LaSaludNosUne. pic.twitter.com/Gd57fk0XbH — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 25, 2020

- 9.42 a. m. EsSalud informa: "¡Buena noticia! Esta mañana, entre aplausos y arengas del personal médico, más de un centenar de pacientes COVID-19 del Centro de Atención y Aislamiento Villa Panamericana fue dado de alta tras vencer al virus. Hoy, ellos regresan a casa con sus familias y seres queridos".

¡Buena noticia! 🙌👨🏾‍⚕️ Esta mañana, entre aplausos y arengas del personal médico, más de un centenar de pacientes #COVID19 del Centro de Atención y Aislamiento Villa Panamericana fue dado de alta tras vencer al virus. Hoy, ellos regresan a casa con sus familias y seres queridos. pic.twitter.com/8u7JCJmyeB — EsSalud (@EsSaludPeru) June 25, 2020

- 8.36 a. m. Minsa informa: "Dos expertos alemanes arribaron hoy al país para reforzar la lucha contra la pandemia. El investigador Felix Drexler y el microbiólogo Michael Nagel llegaron a Perú con 100 mil pruebas moleculares y materiales de laboratorio donados por el gobierno alemán".

Dos expertos alemanes arribaron hoy al país para reforzar la lucha contra la pandemia. El investigador Felix Drexler y el microbiólogo Michael Nagel llegaron a Perú con 100 mil pruebas moleculares y materiales de laboratorio donados por el gobierno alemán. #LaSaludNosUne. pic.twitter.com/nMAzYInmjM — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 25, 2020

- 7.38 a. m. ¡ATENCIÓN! Los pacientes COVID-19 recibirán atención en los establecimientos de salud privados tras llegar a un acuerdo con la Asociación de Clínicas Particulares del Perú.

- 7.00 a. m. Inicia un nuevo día con información relevante referente a la expansión del nuevo coronavirus en el Perú.

Coronavirus en el Perú: casos confirmados

Hasta las 00:00 horas del jueves 25 de junio, el Ministerio de Salud informó el siguiente balance:

Casos confirmados: 268 602

Recuperados: 156 074

Fallecidos: 8761

Coronavirus en el Perú: casos por departamento

Lima continúa siendo la región con más personas contagiadas de coronavirus.

Lima: 149 377

Callao: 17 372

Piura: 15 863

Lambayeque: 12 709

Loreto: 8681

La Libertad: 8849

Áncash: 7444

Ucayali: 7293

Ica: 6585

Arequipa: 6187

San Martín: 3804

Junín: 3403

Tumbes: 2386

Huánuco: 1957

Amazonas: 1689

Cusco: 1656

Cajamarca: 1678

Ayacucho: 1603

Madre de Dios: 1432

Pasco: 888

Moquegua: 868

Huancavelica: 833

Puno: 814

Tacna: 815

Apurímac: 503

Distritos en Lima con alto riesgo de transmisión de la COVID-19

Estos son los 19 distritos de Lima Metropolitana que son considerados por el Ministerio de Salud como lugares donde el coronavirus se propaga con mayor facilidad:

San Juan de Lurigancho

Lima Cercado

San Martín de Porres

Ate

El Agustino

Comas

Villa el Salvador

La Victoria

San Juan de Miraflores

Santa Anita

Rímac

Villa María del Triunfo

Puente Piedra

Los Olivos

Chorrillos

Independencia

Carabayllo

San Miguel

Breña

