Mayra Couto: "No me gusta Andrés Wiese; me gustan estudiosos, humildes y bien chamba"

Tras hacerse público las imágenes de la primera parte de la entrevista de Aldo Miyashiro a Andrés Wiese, los cibernautas empezaron a difundir pequeños fragmentos de la "supuesta" buena relación que había entre Mayra Couto y Wiese.

Es más, hasta crearon hilos en Twitter donde aseguraban que eran amigos y pudo haber pasado algo más. Ante ello, Couto salió al frente para desmentir todo eso y asegurar que el recordado 'Ricolás' no es su tipo de hombre.

Una usuaria identificada como Nahir, 'Unapalteada' en Twitter', creó un hilo y cuestionó la cercanía que había entre Andrés Wiese y Mayra Couto, y se basó en un video que grabaron juntos para sus fans.

La actriz no tardó mucho en pronunciarse y citó dicho 'tuit' afirmando que Wiese intentó pasar su mano por su alrededor, pero ella lo esquivó. Asimismo, aprovechó el espacio para asegurar que nunca sintió nada por él.

"Él es el único que propicia el contacto físico. Yo en ningún momento lo hago. Y termina por callarme tapándome la cara con el regalo de nuestras fans. A las cuales además les dice 'chicas, no tienen nada mejor que hacer que seguirnos?' ", se puede leer en su cuenta de Twitter.

Mayra Couto siguió con el tema y volvió a enfatizar que fue él quien intentaba el contacto físico. "Aquí también intenta pasar su brazo a mi alrededor y yo lo esquivo. Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres inteligentes que tienen temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba", finalizó.