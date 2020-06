Andrés Wiese revela que sí intentó besar a Mayra Couto en Nueva York [VIDEO]

Andrés Wiese conversó con Aldo Miyashiro en su programa La Banda del Chino y confesó que intentó besar a Mayra Couto en una habitación en Nueva York. Ese es el origen de la enemistad con su excompañera de Al Fondo Hay Sitio, según reveló el actor.

Asimismo, Wiese reveló que se equivocó al acercarse de esa manera, pero no pasó nada más tras la negativa de Couto. Las imágenes se hicieron públicas en la segunda parte de Miyashiro.

El último miércoles, Aldo Miyashiro mostró la segunda parte de la entrevista con Andrés Wiese, quien volvió a referirse de las acusaciones de acoso sexual por parte de Mayra Couto. El actor confirmó que sí hubo un acercamiento.

"En el 2012 viajamos a Nueva York Mayra Couto, Magdyel Ugaz y yo porque teníamos la costumbre de trabajar ahí para las colonias peruanas cuando la serie estaba en lo alto. Una noche, Mayra y yo fuimos a ver El rey león y después del teatro decidimos ir por unos tragos. La pasamos genial hasta que comenzó a llover torrencialmente y decidimos volver al hotel", comentó el recordado 'Ricolas'.

"Cuando volvimos al hotel ella me dice que le daba miedo subir hasta su piso. No sé si estaba compartiendo cuarto con Magdyel Ugaz o no, así que ella decide ir conmigo a mi habitación. Yo no le dije a ella que vaya a mi cuarto [...] estuvimos echados en la cama y confieso que sí hubo un acercamiento porque habíamos pasado una noche en Nueva York. Reconozco que leí mal la señal y me equivoqué en intentar darle un beso que ella frenó", finalizó.

Andrés Wiese reconoció que estuvo mal dicho su comportamiento y nunca intentó aprovecharse de su excompañera, quien se mantiene firme en la denuncia y no piensa dar un paso atrás.