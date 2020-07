Vuelven los vendedores de desayuno a las calles tras pausa por el coronavirus

La reactivación económica tras el cese de la cuarentena en nuestro país sigue avanzando poco a poco, y esta vez los famosos vendedores de desayuno han vuelto a las calles limeñas para deleitar a los ciudadanos que salen a trabajar a tempranas horas de la mañana.

Debido al Estado de Emergencia que rige en nuestro país por culpa del coronavirus, los vendedores y los conocidos emolienteros han tenido que cambiar su forma de brindar sus productos, ya que ahora tienen que seguir un protocolo para evitar el contagio de la COVID-19.

El distanciamiento, las mascarillas, las micas entre el cliente y el vendedor, guantes, entre otros; son algunas de las medidas que deben llevar obligatoriamente todos aquellos que deseen vender en las calles peruanas.

No obstante, según información de RPP, no todos los comerciantes cumplen con el protocolo establecido. Ya que, hay vendedores que no tienen el uniforme especial que se requiere para poder realizar este tipo de labor e incluso permiten a sus clientes comer en la vía pública, cosa que está totalmente prohibida.

Sin embargo, y finalmente, se corroboró que esta situación no ocurre en la mayoría de distritos. Debido a que, en lugares como San Juan de Lurigancho, Rímac e Independencia se vienen cumpliendo las normas, e incluso han añadido la modalidad de pago digital para que no haya la necesidad de tener contacto con la clientela.