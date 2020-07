Aida Martínez pide ayuda a seguidores para ubicar a un acosador

Un hecho para repudiar y que le caiga todo el peso de la ley busca la modelo Aida Martínez en contra de un hombre a quien estaría acosándola enviando mensajes obscenos que atentan contra su tranquilidad.

La arequipeña utilizó su cuenta de Instagram, para señalar de forma pública a un sujeto de nombre Santos Calderón por haberle enviado imágenes íntimas al numero de Whatsapp de su representante.

La intención de Aida Martínez es que sus millones de seguidores puedan aportar con datos sobre el supuesto acosador con la finalidad de iniciar un proceso legal.

“Este acosador de apellidos Santos Calderón se ha conseguido el número de mi manager y ha mandado imágenes porno. Ha insultado a mi manager y a mí. Sé que él me sigue pero hay muchos que están ahí en redes sociales. Ayúdame a denunciarlo, quiero enviarle una carta notarial y denunciarlo para que este chico no siga acosando a más mujeres”.

Por otro lado también descartó que se encuentre brindando shows privados mediante la plataforma de zoom con u pago anticipados, esos datos son totalmente falsos ya que existen personas que preguntan este hecho.

Chicos, están súper desinformados. No sé de dónde han sacado que yo estoy haciendo shows privados por zoom. La gente me escriben por inbox y me dicen cuánto cobro por un show. Quiero aclarar que el único show que realizó es a través de un grupo privado de Facebook. Pero antes hay que suscribirse. Y no es para una sola persona, sino para un grupo que paga por verme con Xoana González en lencería”, sentenció.