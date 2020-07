Ciro Maguiña: "Los objetos no contagian, pero las personas cochinas, sí" [VIDEO]

La cuarentena finalizó en varias regiones y las personas abarrotaron los buses para ir al trabajo o de compras. No obstante, algunos ciudadanos no cumplen con la medida de distanciamiento social para evitar más casos de coronavirus en el Perú.

Por esa razón, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso el uso obligatorio de protectores faciales a los usuarios que se trasladen en transporte público. Ante ello, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, se pronunció al respecto.

“Los objetos no contagian. Hay una psicosis y eso hay que poner en su sitio. El que contagia es la persona cochina, la persona que no guarda distancia. Si voy a viajar en combi, llevaré mi gel. Yo recibí una moneda, lo que hago es echar mi gel porque me cuido, porque es un foco potencial, pero no es el más importante", expresó en una entrevista para Radio Capital.

Asimismo, el médico infectólogo expresó que el transporte público se convertiría en la nueva carga viral. Por eso, recomendó que los ciudadanos viajen con visor, mascarilla y alcohol como medidas de prevención.

“Ahora las unidades públicas van a ser el nuevo foco de carga viral. En ese sentido, yo viajaría con mi mascarilla, visor, gel, y a la hora que bajar de la combi o bus, me lavaría bien las manos. Estas tres medidas de bioseguridad, más la mascarilla, que es la cuarta, tienen que ser el escudo que nos evite que nos contagiemos”, manifestó.

¿Qué es la COVID-19?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. El nuevo virus era desconocido hasta antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019.