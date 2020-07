Juan Carlos Orderique planea convertirse en el nuevo Timoteo de la televisión peruana

No estaba desaparecido. Juan Carlos Orderique, el entrañable personaje de la televisión peruana que se hizo popular por las previas en el programa deportivo Fútbol en América, anuncia su pronto retorno a la televisión peruana tras la pandemia del coronavirus.

La risa y la diversión para el público están aseguradas con uno de los animadores más entretenidos del staff de América Televisión, canal que sigue apostando por el ex reportero deportivo.

"Tengo dos proyectos en mente los cuales se han retrasado por la situación delicada que vivimos. Mi idea es seguir vinculado al público, transmitir alegría y esperanza, pese a que es difícil estar con la gente en las calles como es mi estilo", señaló Orderique.

El nuevo Timoteo

Y aunque su idea es retomar pronto el formato de espectáculos que lo ha caracterizado tras dejar Fútbol en América, Juan Carlos Orderique tiene en mente un proyecto que difiere del estilo que ha mostrado hasta el momento en TV.

"A mí me encantan los niños y me encantaría tener un programa infantil. De verdad, no saben la ilusión que me hace el hecho de tener un programa para niños", precisó Orderique.

Cabe recordar que el último gran programa infantil de América Televisión tuvo como personaje central a Timoteo, el adorable dinosaurio que compartió animación junto a Karina Rivera, en una primera etapa, y luego con María Pía Copello.

Ocupar el vació que dejó Timoteo en los niños es el anhelo de Juan Carlos Orderique en el futuro: "Mis inicios en la tele fueron en un programa infantil. Yo trabajé con Yola Polastri y de verdad que me encantaría conseguir en algún momento ese sueño. Ojalá, Dios quiera que en algún momento se de", apuntó.