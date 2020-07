Arequipa: falleció esposo de Celia Capira, la mujer que corrió detrás de Martín Vizcarra

El esposo de Celia Capira murió este martes 21 de julio tras perder la batalla contra la COVID-19. La mujer estuvo en todas las portadas del último domingo después de intentar perseguir el vehículo oficial del presidente Martín Vizcarra durante su visita al Hospital Honorio Delgado de Arequipa.

De acuerdo con Celia Capira, ella sintió impotencia al observar que Vizcarra Cornejo no constató las precarias condiciones bajo las cuales eran atendidos los pacientes contagiados por el nuevo coronavirus.

"Señor presidente, tiene que ir a ver las carpas (...) Por qué son así, por qué el presidente no va a ver las carpas, por favor, solo ve la pantalla. Son unos malos", rogaba la desesperada mujer mientras veía partir el auto presidencial.

El drama de Celia Capira

Celia Capira atravesó toda una pesadilla al buscar ayuda para su pareja Adolfo Mamani Tacuri (57). Ella y su esposo tuvieron que esperar la atención médica en una carpa soportando el frío nocturno debido al colapso del nosocomio Honorio Delgado.

"Las personas que se están muriendo son las mayores. No les dan prioridad. Ya no les toman interés, solo esperan que se mueran. Mucha gente trae a sus enfermos y los abandonan si tienen COVID-19. Yo no puedo abandonar a mi esposo porque tengo niños menores en mi casa. Yo lo amo a mi esposo, es mi vida. No puedo dejarlo. Voy a estar ahí hasta que Dios le dé vida", explicó.

Celia Capira se pronuncia tras la muerte de su esposo

Según una publicación del periodista Jesús Verde, Celia Capira señaló que "todos me han mentido, me han dicho que me iban a ayudar. (...) estaba en observación, la señorita me dijo que estaba estable, que estaba bien y ha fallecido".