Hombre ingresa al Hospital Almenara por COVID-19 y esta a punto de perder una pierna [VIDEO]

El Hospital Alemenara, es uno de los centros de salud avocados a la atención de pacientes con la COVID-19, pero ahora estaría en medio de la polémica, pues denuncian que se habrían cometido negligencia médica contra un paciente que llegó con una cuadro de insuficiencia renal y contagiado con el virus.

Una mujer denunció el último jueves que su padre estaría a punto de perder una de sus extremidades y responsabiliza al centro de salud por la situación, ya que asegura que sería producto de una mala praxis por parte del personal médico que lo atendió.

Conforme lo relató la hija del paciente, los especialistas que atendieron a su padre le habrían colocado mal un catéter en la ingle por un tema de diálisis, lo que habría provocado que una de sus venas se vea muy afectada.

”La doctora dijo que sí, le habían puesto mal. La persona que le había puesto el catéter en la ingle le había malogrado una vena”, contó la mujer, que a su ves indicó que esto le provocó una trombosis.

“No me dieron nada, ni medicamentos ni me dijeron cuál era la dieta que tenía que llevar”, manifestó a América Noticias, donde también añadió que el paciente no es diariamente atendido y presentaría un cuadro de cangrena que de avanzar podría costarle una pierna.

Por otro lado, el jefe de Emergencias del hospital, Dr. Neptalí Paredes Llanos, indicó que el paciente sigue en el área COVID-19, debido a que está contagiado con la enfermedad y aseguró que no se cometió ninguna negligencia médica.

“La sinergia entre el coronavirus y la insuficiencia renal demanda que tenga complicaciones vasculares y es muy frecuente en este tipo”, precisó el especialista, asimismo, añadió que los medicamentos que necesita el paciente, “están escasos para condición de paciente renal y de coronavirus”.