Infectólogo Juan Villena: "La población piensa que la vacuna rusa ya salió y no es así"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el pasado martes el registro de la primera vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada en su país. "Sé que es bastante eficaz, que otorga una inmunidad duradera", señaló en conferencia de prensa.

Ante ello, el infectólogo Juan Villena enfatizó que no existe mucha información al respecto. Es decir, se desconoce la eficacia y los posibles efectos secundarios que tendría. Además, agregó que dicho antídoto no se encuentra todavía en circulación.

"Sobre la noticia de la vacuna rusa, la población piensa que ya salió y eso no es así. No hay información suficiente, pero hasta ahora parece ser que la vacuna tiene eficacia, ¿cuán segura es? La investigación fue hecha en 38 personas, esto no significa absolutamente nada", explicó Villena.

En conversación con "Canal N", Juan Villena sostuvo que los efectos colaterales de cualquier fármaco están en diferente frecuencia. Por ejemplo, en algunos pueden ser "muy serios". "Si se hace en 38 personas no voy a encontrar esos efectos. Es imposible saber qué va a tener", señaló.

Si bien no desmereció el trabajo realizado por el Gobierno de Vladimir Putin, Villena remarcó que esta vacuna rusa recién pasará a una nueva etapa. "Pensamos que ya debe empezar la fase en la que van a evaluar si la droga es tóxica o no, no tenemos información", manifestó.

¿Cuándo arribará la vacuna al Perú?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró que la esperada vacuna COVID-19 llegará a nuestro país el próximo año. "La vacuna no va a estar de acá a un mes. Todavía falta la última de etapa de validación y dice que esto lleva, por lo menos, hasta fin de año. Hablar de vacuna es hablar de los primeros meses del próximo año", indicó.