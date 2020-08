Captan a sujetos jugando fulbito en la Villa Panamericana [VIDEO]

Un grupo de personas fueron captadas jugando fulbito a las afueras del complejo de la Villa Panamericana. La denuncia realizada, apuntaría que los implicados formarían parte del personal médico que ayudan a pacientes que son afectados por la COVID-19.

Las imágenes reveladas, se observa como juegan el mencionado deporte en una cancha de dicho espacio, destinado a la atención de personas que pueden tener coronavirus. En aquel lugar se encuentran al menos 20 personas disfrutando del juego en horas de la noche.

Según el programa Buenos Días Perú, señala que las personas no portaban mascarillas y no acataban al distanciamiento social que se ha requerido a través del Ministerio de Salud. Además, precisan de que esta no sería la primera vez que ocurre este evento.

La denuncia llegó luego de que se revele el último reporte del Ministerio de Salud (Mina), el cual se reveló que la tasa de infectados está cerca de llegar al medio millón de personas.

Lamentablemente, la pandemia sigue perjudicando al personal médico que se encuentran en primera línea batallando para contrarrestar a la COVID-19. Según el último reporte, hay 635 profesionales de la salud infectados por coronavirus.