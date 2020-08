Maluma es tendencia en redes sociales tras la derrota de Neymar ante el Bayern Múnich

La victoria del Bayern Múnich sobre el PSG en la final de la UEFA Champions League ha causado gran revuelo en las redes sociales y no solo por el partido. Ocurre que Maluma se ha vuelto viral tras haber colgado una historia en Instagram en la que observaba el triunfo de los ‘bávaros’.

El cantante colombiano es tendencia en Twitter y muchos usuarios se han encargado de difundir su famosa foto con la camiseta del Bayern Múnich. Recordemos que, hace poco se habló mucho de una polémica que habría entre el artista y Neymar debido a que el futbolista estaría con su expareja.

La última canción de Maluma, llamada Hawai, ha sido todo un éxito y mucho tiene que ver un video en el que los jugadores del PSG la cantaban y entre ellos estaba el astro brasileño. Se dice que, este tema lo compuso el colombiano a Natalia Barulich, su expareja y que actualmente es íntima amiga de ‘Ney’.

Tras ello, se viralizaron las fotos de Maluma con la indumentaria de los alemanes y por esa razón se dice que la historia que subió el cantante a su cuenta oficial de Instagram es una indirecta para Neymar.

Tras el triunfo del Bayern Múnich, el cantante cafetero no se ha pronunciado. No obstante, los usuarios en Twitter no paran de hablar de Maluma y algunos se atreven a decir que el PSG perdió la final por un “maleficio” debido a que Neymar se “burló” del cantante.