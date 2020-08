Municipalidad de Magdalena denuncia a joven que insultó a serenos

El video de Aarón Cotrina Gomez insultando con calificativos racistas al personal de Serenazgo de Magdalena del Mar causó indignación en los usuarios en redes sociales, quien criticaron por su mal acto.

En ese contexto, la municipalidad del mencionado distrito denunció al joven a través su Procuraduría Pública por el delito contra la humanidad, discriminación e incitación a este último.

Cabe recordar que el sujeto sacó a pasear su perro, pero sin portar las mascarillas. Los serenos se le acercaron para solicitarle que use el cubrebocas, pero el muchacho los agredió verbalmente. “Que me pongan la multa, no me importa, mi viejo lo paga, cholo de m... No voy a regresar a mi casa (...)", les gritó.

(Foto: GLR)

Cotrina Gomez pidió disculpas este último sábado por su incorrecto proceder. “En realidad, 'sorry' (...), yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, los entiendo y no quería faltarles al respeto", declaró para RPP.

Asimismo, detalló que ellos eran quienes estaban alterados “(...) Trataron de desquitar su ira conmigo, yo entiendo que no estaba con las mascarilla y debía ponérmela, pero puedo convulsionar, es mi salud”, recalcó.

"Yo creo que no tienen porque ofenderse porque todos somos cholos, yo también soy serrano”, señaló el joven. "Han divulgado mi información por internet. Eso es ciberacoso", explicó.