Trámite online para el duplicado de DNI [RENIEC]

DNI duplicado | El Documento Nacional de Identidad es una cédula que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) te reconoce como persona nacida en el Perú. Este te permite hacer distintas transacciones y ejercer algunas acciones, por ello es de suma importancia portarlo siempre contigo a donde vayas.

Además, este documento te permite participar en las elecciones que hayan en nuestro país, y de no tenerlo no podrás votar y deberás pagar una multa. Sin embargo, durante este caos por el coronavirus hay quienes han perdido su DNI y no han podido duplicarlo por miedo a las largas colas llenas de personas.

Por ello, acá te mostramos cómo realizar el trámite online para sacar el duplicado e tu DNI y luego simplemente ir a recogerlo.

¿Cómo realizar el trámite para duplicar tu DNI?

Ingresa a la plataforma web de la Reniec para el duplicado de tu DNI.

Debes validar tu información personal y pasar por un reconocimiento facial tras ingresar tu número DNI, esto se debe hacer descargándote APP Dni BioFacial para tu celular.

Tras ello, deberás colocar tus datos de contacto, método de pago y agencia en la que prefieras recoger tu documento cuando esté listo.

Para terminar, deberás ingresar el código que se te pide de tu comprobante de pago y habrás finalizado el trámite.

Ahora solo debes sacar una cita para ir a recoger el duplicado de tu DNI.

¿Cómo sacar la cita para recoger mi DNI?

Ingresa a la página oficial de la Reniec: https://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm.

Accede a la opción 'Servicios en línea'.

Luego dale clic a 'Reserva de Citas' o te dejamos el link acá: https://serviciosweb.reniec.gob.pe/citasdnie/.

Explica el servicio que necesitas y escoge una locación para ser atendido.

Finalmente, te llegará un correo con la cita confirmada y todos los detalles.

¿Cuáles son las oficinas de la Reniec disponibles?

Una vez que hayas sacado tu cita en la Reniec, podrás acudir a uno de los siguientes locales a recoger tu DNI. Cabe resaltar que, para ingresar a los establecimientos deberás ir con todas las medidas de protección contra la COVID-19.

Miraflores: Av. Diez Canseco N° 230

Independencia: Ca. Los Andes N° 486 Urb. Industrial Panamericana Norte.

San Juan de Miraflores: Av. Billinghurst N° 767 - 769

San Juan de Lurigancho: Av. Las Flores N° 260 - 262 Urb. San Rafael

Jesús María: Jr. Talara N° 130 - 132 - 134 y 136

Lima: Jr. Cusco N° 653 (Plaza Castañeta)

San Borja: Av. San Luis N° 1673 Urb. Jacarandá II

Santa Anita: Av. Los Eucaliptos N° 947 Urb. Universal

Chosica: Jr. Chucuito N° 248

Puente Piedra: Jr. Ricardo Palma N° 241

Piura: Jr. Libertad N° 568

Chiclayo: Av. Balta N° 680 - esquina Elías Aguirre

Chiclayo OR José Leonardo Ortiz: Ca.Cacique Cinto N°317- Urb. Latina Dist.José Leonardo

Pucallpa: Jr. 9 de diciembre N°378 (solo turno mañana)

Trujillo I: Av. Pablo Casals Mz.A lote 06 Urb. Los Cedros

Trujillo II: Av. Larco 1096 - Urb. Vista Alegre Dist. Victor Larco

Tumbes: Jr. Abad Puel N° 841 - plazuela Bolognesi

Sullana: calle Leoncio 517 - Sullana

¿Cuál es el horario de atención de la Reniec?

El horario de atención de la RENIEC es de

Primer turno: 7:45 a.m. a 12:15 p.m.

Segundo turno: 1:15 p.m. a 5:45 p.m.

IMPORTANTE: Solo te atenderán si la cita ha sido confirmada por la RENIEC vía SMS o un correo electrónico.

¿Qué pasa si mi DNI venció?

No te preocupes. Debido a la crisis del coronavirus y al Estado de emergencia que rige en el Perú, si tu DNI ha caducado no tendrás la necesidad de renovarlo por el momento. El Gobierno ha señalado que, con la finalidad de que puedas seguir haciendo trámites y no hagas colas largas que expongan tu salud, podrás seguir utilizando tu documento hasta el próximo año.