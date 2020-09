Una alpaca interrumpe un partido de fútbol en el Reino Unido [VIDEO]

Un hecho insólito sucedió en el condado de Yorkshire del Oeste, en el Reino Unido, y está dando la vuelta al mundo. El partido entre el Carlton Athletic vs Ilkley Town, de la Séptima División de Inglaterra, estuvo suspendido por varios minutos por el ingreso de una alpaca.

Aunque suene gracioso y difícil creer, una alpaca se escapó de una granja cercana al terreno de juego e invadió la cancha cuando se disputaba el primer tiempo. El video es viral en todas las redes sociales y tendencia en países como Estados Unidos, México y Colombia.

Pasa en la Copa Perú, pasa en el Reino Unido. Este último 19 de setiembre, en el condado de Yorkshire del Oeste, se vivió un hecho insólito cuando se disputaba un partido por la Séptima División de Inglaterra.

Una alpaca se escapó de una granja cercana e invadió el terreno de juego durante el encuentro entre Carlton Athletic vs Ilkley Town. El partido estuvo suspendido por 20 minutos, tiempo que lograron sacar al mamífero.

Tal y como se aprecia en el material difundido por el propio Ilkley Town FC en su cuenta de Twitter, algunos jugadores trataron de atrapar a la alpaca, pero esta esquivaba con facilidad a los futbolistas.

Crazy scenes ⁦@CarltonAthletic⁩ vs ⁦@ilkleytown⁩ today. ⁦@JoeGarsideLUFC⁩ drops his shoulder and leaves Alpaca for dead. pic.twitter.com/a8GVphyycF