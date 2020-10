Corte de luz para HOY, martes 6 de octubre: revisa los lugares y horarios

En tiempos de emergencia sanitaria por la COVID-19, la empresa Enel informó a la ciudadanía que este martes 6 de octubre suspenderá temporalmente el servicio de energía eléctrica en diversas zonas de Lima.

De acuerdo con el comunicado, la compañía eléctrica indicó que la medida tiene ánimo preventivo, ya que estos trabajos de mantenimiento ayudarán a "mejorar la calidad del servicio" de energía eléctrica en suelo limeño.

"Se vienen realizando cortes preventivos para la verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas) de algunos distritos. La suspensión del servicio eléctrico es temporal, presentándose en rangos horarios acotados", sostuvo la mencionada empresa.

(FOTO: ENEL)

En ese sentido, te invitamos a revisar el listado de las zonas específicas afectadas con los respectivos horarios de corte de luz publicados por Enel.

Martes 6

San Juan Lurigancho

Horario: 10.00 a. m. - 5.00 p. m.

Zonas: Coop. San Pedro de Campoy mz. T1, Coop. Viv San Miguel de Pallanchacra mz. A-B-I-J, Asov Viv Los Girasoles de Campoy mz. B-D-E, Agrup. Vec. El Chaparral mz. J1, urb. Mcdo San Miguel de Campoy, Asoc. Los Amautas de Campoy mz. D, Coop. Viv Aguas Gasificadas del Rimac mz. D.

Horario: 8.00 a. m. - 3.30 p. m.

Zonas: Agrup. Las Lumbreras mz. S, Agrup Fam Las Lumbreras II etp. mz. A1-J1-J3-J4-N1-O1-P1-Q1-R1-T1-U1, Agrup Fam Las Lumbreras III etp. mz. O1-P1-V1, Agrup Fam San Juan Basutista de Sta. María mz. A-LL.

Puente Piedra

Horario: 9.00 a. m. - 5.00 p. m.

Zonas: Asoc. Viv Las Mercedes de Puente Piedra mz. D-F, urb. Las Praderas del Norte I etp. mz. A, Asoc. Las Rosas Virgen del Carmen mz. C, Asoc. Virgen de Chapi mz. C, Asoc. Viv Esmeralda del Norte mz. B, Asoc. Viv 13 de Mayo mz. B-C-D, Asoc. Las Hortalizas mz. A, Asoc. Viv Paraiso del Norte mz. A-B-C-D-E-F, Prog Viv Chav.in de huantar mz. C-D, Asoc. Viv Los Molinos mz. A, Asoc. Viv Los Girasoles mz. A-B, Asoc. Casa Huerta Los Rosales de Callinazo mz. A, Asoc. San Carlos de Puente Piedra mz. A-B-C, Proviv La Fontana de Puente Piedra mz. A-B-D, Asco 1ero de Mayo mz. A-B, Asoc. Viv Las Esmeraldas del Norte mz. C, Asoc. Viv Los Molinos mz. D, A. H. Virgen de Concepción Taquebamba mz. B, A. H. Tambo Inka zona 4 Sct. mz. C, Prog. Viv Villa Margarita mz. D.