Walter Martos sobre el Bono Universal: "No se va a pagar en ventanilla"

Como se sabe, el Segundo Bono Familiar Universal de 760 soles se pagará desde hoy sábado 10 de octubre. Sin embargo, desde muy temprano decenas de personas se encuentran haciendo colas a las afueras de entidades bancarias, esto para cobrar el subsidio del BFU.

Ante ello, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, comentó que el Bono Familiar Universal no se pagará en entidades financieras.

''Hacemos un llamado a toda la población: no tienen la necesidad de ir al banco. Se están depositando (los bonos) en cuentas a aquellos que las tienen habilitadas. No se va a pagar en ventanillas, no vayan al banco. Ya Melcochita les ha dicho que no sean ingenuos y se queden en sus casas", refirió.

Modalidades de pago para el Segundo Bono Familiar Universal

A continuación te mostraremos las modalidades de pago que inician desde hoy.

Sábado 10 de octubre : se pagará a 4 millones 200 mil peruanos por 21 agencias financieras (depósito en cuenta).

: se pagará a 4 millones 200 mil peruanos por 21 agencias financieras (depósito en cuenta). 30 de octubre : se implementarán los carritos pagadores.

: se implementarán los carritos pagadores. 7 de noviembre : se implementará la banca celular y billetera electrónica.

: se implementará la banca celular y billetera electrónica. 5 de diciembre : se implementará la cuenta DNI.

: se implementará la cuenta DNI. 15 de diciembre (rezagados): los que no cobraron hasta entonces, podrán acercarse a las agencias y cobrar el bono universal.

Ahora, un video explicativo para que puedas comprender con mayor facilidad la mecánica del Segundo Bono Familiar Universal.

(Fuente: PCM)

Segundo Bono Universal: consulta con tu DNI

A continuación te dejamos el LINK oficial para consultar si accedes al subsidio de 760 soles que otorga el Gobierno en el marco del estado de emergencia por el coronavirus.

Ingresa a https://bfu.gob.pe/

Coloca el número de tu DNI.

Coloca la fecha de emisión de tu DNI.

Dale clic en "Consultar", y listo.

(Captura: BFU)