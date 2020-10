Alcalde de Ventanilla planea el cierre total de sus playas para el verano 2021

El Perú sigue batallando con el coronavirus para contenerlo y evitar que este se expanda más. No obstante, un descuido que permita la aglomeración de personas podría provocar que exista un nuevo rebrote de la COVID-19, por lo que el alcalde de Ventanilla ha propuesto cerrar las playas del distrito chalaco en el verano próximo.

El burgomaestre, Pedro Spadaro, explicó que lo mejor sería cerrar todas las playas de Ventanilla para evitar la aglomeración de los ciudadanos, ya que será muy complicado controlar el ingreso de cierta cantidad de personas a los balnearios.

“El Gobierno debe sacar una norma que prohíba el ingreso de personas en las playas hasta diciembre”, señaló Spadaro para Panamericana. Asimismo, añadió que dichas zonas tienen una extensión de ocho kilómetros, por lo que no tendrán personal suficiente para limitar el acceso de las personas.

“Es una zona abierta. Necesitaríamos 400 a 500 personas en la fiscalización y el protocolo”, indicó. Además, informó que por la temperatura del verano sería complicado saber si una persona tiene coronavirus o no. “Si estamos a 38 º C no se conocería si la persona tiene fiebre o no, debido al sol”, agregó.

Por último, mencionó que es imposible que puedan controlar a las 30 000 personas que habitan la región, por lo que esto podría implicar un aumento en los casos de COVID-19. “En las últimas semanas hubo un descenso en la zona. No obstante, si abrimos las playas de manera irresponsable podrían aumentar las cifras y eso es lo que queremos”, culminó