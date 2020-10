Martín Vizcarra: "No usemos pretextos para postergar las elecciones"

El presidente Martín Vizcarra participó en la supervisión del avance del Hospital Regional de Huancavelica, en donde aprovechó para mencionar que las elecciones generales deben llevarse, sí o sí, a cabo el próximo 11 de abril del 2021. Indicando que debe realizarse un proceso electoral “libre y transparente”.

“La clase política responsable no va a permitir que se use ningún pretexto para la postergación, cuando vemos que hay intenciones. Estamos viendo que salen a la luz y vamos entendiendo por qué tanto afán de ataque al gobierno para tratar de generar caos, desorden, que no lo vamos a permitir porque seguimos trabajando en función de lo que es para el país”, sostuvo.

Asimismo, tras hacer la entrega de tablets a los niños de Huancavelica para que puedan mejorar sus frases, el jefe de Estado pidió que son se busquen más excusas para postergar las elecciones generales del próximo año.

“No busquemos argumentos para postergar las elecciones, seamos responsables. No usemos pretextos, argucias, para patear el tablero democrático y derivar las elecciones con qué fines, quizás oscuros, para más adelante”, agregó.

Por último, recordemos que en estos momentos el Congreso evaluará la moción de una vacancia presidencial por todos los temas legales que vienen rodeando a Martín Vizcarra, cuando este fue gobernador regional de Moquegua.