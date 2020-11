Manuel Merino sobre Vizcarra: "Un personaje que no genera confianza no puede seguir en el poder"

Este jueves, Manuel Merino compareció una extensa entrevista para 'W Radio' de Colombia, donde habló de diversos temas. Uno de ellos fue la salida de Martín Vizcarra, quien fue vacado por el Congreso con 105 votos a favor.

Asimismo, Merino aseguró que el "Perú en ningún momento se ha quedado sin presidente" y esta tarde se conocerá al nuevo Gabinete para así desplegar a los ministros a diferentes zonas del país.

Manuel Merino dejó en claro que asumió la banda presidencial en una situación constitucional transparente y esto se vio reflejado, así lo señala él, en los votos de las nueve bancadas de diferentes posiciones políticas.

Asimismo, también se pronunció sobre la situación del Perú. "En ningún momento el Perú se ha quedado sin presidente y lo que ha hecho el Perú es un acto de responsabilidad absoluta", sostuvo a 'W Radio' de Colombia.

Por último, Merino de Lama indicó que una persona que no genera confianza no puede estar al frente de un país. "La decisión que ha tomado el Parlamento debe respetarse. 105 votos de 130 congresistas es suficiente para ver que el Congreso ha considerado que un personaje que no resiste ninguna confianza no puede seguir ejerciendo el poder y menos llevar un proceso electoral que estaría en dudas", finalizó.

Video: América Noticias