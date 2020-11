Vizcarra negó que vaya a postular al Congreso: "No he conversado con ningún partido político"

Este jueves, Martín Vizcarra compareció ante los medios y negó rotundamente que tenga un acuerdo con algún político con miras a las elecciones presidenciales 2021.

Como se sabe, esa información se filtró luego de que el periodista Beto Ortíz, durante su programa en Willax TV, aseguró que el expresidente postularía por el partido Somos Perú.

"Desde que he salido el día lunes me he dedicado absolutamente a trabajar con mi abogado. No he conversado con ningún partido político en lo absoluto", fue su respuesta ante la consulta de los medios.

Asimismo, Martín Vizcarra aprovechó el momento para dejar en claro que no dejará el país, tampoco se refugiará en alguna embajada, ni tampoco se internará en una clínica.

Es preciso recalcar que el expresidente se presentó esta mañana en el Ministerio Público ante el fiscal Germán Juárez, del equipo Especial Lava Jato, para mostrar su descargo y declarar toda la información que requieran.

De otro lado, el gobierno de facto presidido por Manuel Merino tomará juramento del nuevo gabinete ministerial Flores-Araoz, desde las 13:00 horas. Es importante recordar que desde el lunes se encuentran en el poder, ello luego de efectuar un golpe de Estado disfrazado de vacancia presidencial contra Vizcarra.