Martín Vizcarra: "No voy a dejar el país, no iré a ninguna embajada, ni me internaré en una clínica"

Martín Vizcarra ofreció declaraciones a la prensa esta mañana a las afueras del Ministerio Público, hasta donde acudió para dejar su pasaporte diplomático y responder ante las interrogantes del fiscal Germán Juárez Atoche.

En ese lugar, Vizcarra se mostró enfático al referirse a la toma de mando de Manuel Merino de Lama, ello después de que el Congreso de la República lo vacó con 105 votos a favor.

"Yo como ciudadano, no voy a dejar el país, no iré a ninguna embajada, ni me internaré en una clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones. Incluso hemos solicitado que se levante mi secreto bancario y comunicaciones", comentó el exmandatario.

"Hacemos un llamado a la población a que se exprese, pacíficamente pero que exprese. Obviamente hacemos un llamado a la Policía Nacional para que respete las manifestaciones", acotó.

En otro momento, el exmandatario confirmó que no se presentará ni postulará al Congreso de la República, ello después de deslizarse la posibilidad de un acercamiento suyo con el partido Somos Perú.