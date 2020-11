Manuel Merino sobre las marchas de protestas: "Se va a tranquilizar en el corto plazo"

En diálogo para 'W Radio' de Colombia, Manuel Merino habló sobre la situación política que atraviesa el país tras el cambio de mandato y, principalmente, sobre las marchas de protestas que viene ocurriendo en cada rincón del territorio nacional.

Merino, entre otras cosas, lamentó que candidatos electorales convoquen a marchas en las calles en medio de la pandemia por la COVID-19. Le parece muy "preocupante" dicha situación y así lo hizo saber a una radio colombiana.

"Un acto de descomunicación con la población te genera zozobra, eso se creo se va a tranquilizar en el más corto plazo, entendemos la situación difícil que atraviesa el país como Estado, estamos en la capacidad en las próximas horas de dar tranquilidad a todos los peruanos", fue la respuesta que tuvo ante la consulta de manifestaciones.

Asimismo, Manuel Merino se mostró optimista por acabar con las marchas y este jueves toma juramento a su gabinete ministerial. La consigna es ya designarlos para armar un plan de despliegue por todo el Perú, así lo indicó a 'W Radio' de Colombia.

Por último, Merino no fue ajeno a la vacancia de Martín Vizcarra y dejó en claro que una persona que no genera confianza no puede seguir al mando del poder.

Video de la entrevista completa en W Radio

"La decisión que ha tomado el Parlamento debe respetarse. 105 votos de 130 congresistas es suficiente para ver que el Congreso ha considerado que un personaje que no resiste ninguna confianza no puede seguir ejerciendo el poder y menos llevar un proceso electoral que estaría en dudas", finalizó.