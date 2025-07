Exjugador de Boca Juniors intentó abusar de Macarena Gastaldo durante fiesta: "Algo me pusieron en el trago"

Macarena Gastaldo dio a conocer en 'El Valor de la Verdad' que el futbolista Sebastián Villa intentó abusar sexualmente de ella en una reunión. La argentina indicó que no llegó a mayores, porque sus amigos se percataron de las intenciones del exintegrante de Boca Junior.

Macarena indicó que ella no se acuerda de nada; sin embargo, sus amigas le contaron que Villa la tenía en un cuarto y que la modelo no estaba consiente de lo que pasaba. Además, tiempo después se enteró de que el futbolista había sido denunciado por diversas personas.

"Mis amigas me cuentan que me encontraron en un cuarto y que él me estaba besando el cuello. Mi amiga me encuentra, me agarra y me lleva en un taxi. Algo me pusieron en el trago, porque no me acordaba de nada", comentó.

Al día siguiente, Macarena indicó que quedó en 'shock' al conocer todo lo que pasó, porque ella no recordaba nada. "Quedé en shock. Me pudo haber pasado algo peor. Gracias a Dios, no me pasó nada", puntualizó la joven modelo.

Tiempo después, el futbolista colombiano fue consultado por la joven, pero aseguró que no la conoce. Ante esta situación, ella le envió un mensaje para confrontándolo. "Yo le escribí diciéndole que no me parecía lo que había dicho. Esto no me suma ni nada", comentó

Macarena Gastaldo no denunció a Sebastián Villa por temor y vergüenza

"No lo denuncié por boluda. Debí hacerlo, pero me dio miedo escribirle y preguntarle lo que pasó. No quería que se enteren ni que mis papás piensen mal", indicó la modelo argentina. Sin embargo, después se arrepintió, además, solicitó a los jóvenes no quedarse callado ante este tipo de situaciones.