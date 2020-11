Congresista de Acción Popular reveló amenazas para votar a favor de la vacancia

El congresista de Acción Popular, Hans Troyes. señaló que hubo presiones dentro de la bancada de la 'lampa' para votar a favor de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra: señaló al vocero alterno de dicha agrupación, Ricardo Burga.

"El proceso de negociación fue en el cuarto intermedio. […] Para que se dieran cambios hubo un proceso de repartija. [A los que no quisieron plegarse, como Troyes] nos dijeron que no nos iban a firmar proyectos. […] Me refiero a los proyectos de ley. Yo he presentado 13 proyectos que están en curso”, expresó Troyes en un reporte publicado por IDL-Reporteros.

“[La presión] fue [de Ricardo] Burga. Esto se dio en una reunión en bancada el sábado [7 de noviembre], en el Congreso. […] Dijeron que no iban a dar trámite a los proyectos si no votábamos a favor. Manifesté mi punto de vista en contra de la vacancia”, añadió, agregó.

La citada fuente, apoyado en una fuente ministerial, señala que existieron presiones y ofrecimientos en todas las vancadas para votar a favor de la vacancia de Martín Vizcarra. "“Teníamos la confianza en lo acordado, era una mentira total y nosotros caímos redonditos".

"Hora y media antes de la votación supimos que se había volteado […] Una hora antes supimos lo de los 85 votos [que ya tenían] (por el micro no cerrado) […] Media hora de esfuerzos intensos terminamos sabiendo lo que iba a pasar […] Luego llamamos a los que habíamos hablado y ya no contestaron”, añaden.

Como se recuerda, Acción Popular fue uno de los partidos, junto a Alianza para el Progreso (20), que más votos aportó para la vacancia de Martín Vizcarra (18). De los seis parlamentarios restantes, cuatro decidieron oponerse y dos abstenerse del proceso.