Joven denuncia haber sido detenida por la Policía de forma arbitraria - VIDEO

Su nombre es Samantha Díaz Zanelli, de 26 años, y ha reaccionado indignada ante el actuar de dos agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes la intervinieron en la cuadra 3 de la avenida Colonial, ubicada en el distrito de Breña, sin motivo aparente.

La joven se dirigía a una cita para el control de síntomas en la Universidad Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, debido a que es una voluntario en los ensayos clínicos para la potencial vacuna contra la COVID-19, cuando fue intervenida por la PNP.

En conversación con La República, Díaz Zanelli indicó lo siguiente: “Le piden los documentos al taxista, entonces yo tomo una foto de ese momento y se la mando a mis amigos. Al ver que yo tomo la foto, pide que baje la luna (el policía) y me pide el DNI. Empiezo a grabar y le digo: no puede ser que por una mirada que le he dado a uno de ustedes, estén realizando esta detención”.

Asimismo, las fuentes policiales indican que “en todo momento se puso de manera agresiva (Samantha) al vociferar palabras que dañan la imagen institucional y hacia el personal publicando en vivo, por lo cual se procedió a intervenir y trasladar a la señorita a esta dependencia policial para su plena identificación”.

Por su parte, la voluntaria de los ensayos clínicos se mostró indignada por el trato que le dieron y porque la obligaron a borrar todo registro. “Esa era la condición (para ser liberada), les mostré mi Facebook, Twitter y como Borre Instagram les dije que no usaba, les mostré las fotos del carrete. Pero material ya lo había pasado”, agregó.

Finalmente, la joven detenida se refirió al excesivo uso de fuerza de las autoridades debido a la coyuntura que atraviesa el país. “A las 8.20 a. m. estaba en la comisaría y a las 8.40 a. m. estaba fuera. El abogado de la CNDDHH, Carlos Rodríguez, que también fue detenido en una marcha, me dijo que es irregular y un abuso de autoridad la intervención sin motivo alguno y también solicitar que borre la grabación”, culmino para el mencionado medio.