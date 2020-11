Ántero Flores-Aráoz dispuso que vehículos particulares vuelvan a circular los domingos

Una de las primeras medidas que ha tomado el gobierno de facto de Manuel Merino o, mejor dicho, que ha modificado respecto a las que dejó Martín Vizcarra para evitar una mayor propagación del coronavirus, ha sido permitir el uso de vehículos particulares los domingos.

Cuando Vizcarra Cornejo era presidente de la República se había decidido que la población no use sus autos particulares con el objetivo de evitar, en cierto modo, que hayan reuniones familiares y así no provocar mayores contagios de la COVID-19.

Sin embargo, el nuevo primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, dispuso que esta medida quede anulada desde este fin de semana, por lo que no habrá restricciones para quienes deseen usar sus autos.

Flores-Aráoz aseguró que la decisión se tomó porque los sábados se genera mucha aglomeración de personas en los centros de abastos y demás ante la imposibilidad de usar sus vehículos, lo cual generaría mayores contagios.

"Hay que comprender al pueblo, hay que hacer rectificaciones donde sea necesario rectificar. En estos momentos nos parece que no tiene sentido mantener los vehículos privados sin circular los domingos", dijo para Andina

En dicha conversación también se refirió al toque de queda que existe en las noches y afirmó que se mantendrá, aunque no descartó que sea evaluado.

"Parecería que es necesario y si creen que debe estudiarse, lo estudiaremos", comentó.