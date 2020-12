Ministro del Interior: "No se ha evaluado cambios en el toque de queda"

El nuevo ministro del Interior, José Elice, reconoció este viernes que si existe un rebrote de casos positivos de COVID-19 en Perú, podrían regresar las medidas restrictivas para evitar así contagios durante el estado de emergencia.

Siguiendo es línea, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) remarcó que el Gobierno está vigilando el comportamiento de la población tras el reinicio de ciertas actividades económicas como parte de la fase 4 de reactivación.

"Las reglas las dan los ministerios vinculados en el caso. En estos días, van a aparecer los protocolos. Se acaba de poner en diligencia un decreto, igual hay una vigilancia constante sobre las consecuencias de estas decisiones. En caso haya síntomas de rebrote o incremento del contagio, inmediatamente se procederá a tomar medidas restrictivas", explicó Elice Navarro.

(VIDEO: MINSA)

En diálogo con la prensa, el encargo del sector Interior también descartó por el momento cambios en el horario de la inmovilización social obligatoria. "No, por ahora no. No se ha evaluado cambios en el toque de queda", sostuvo José Elice.

Como se recuerda, el Gobierno de Francisco Sagasti anunció que ahora el toque de queda regirá desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada. "La baja incidencia de la enfermedad que tenemos nos permite reducir las medidas más estrictitas como el toque de queda", señaló el viceministro de Salud, Luis Suárez, en noviembre pasado.

A seguir cuidándonos

El Ministerio de Salud (Minsa) expresó que la ciudadanía no debe bajar la guardia durante las fiestas de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, ya que podría llegar una segunda ola del virus a inicios del próximo año.