Solicitan cama UCI para voluntario de ensayo clínico de vacuna COVID-19 - Video

Familiares de Omar Salazar, quien fue voluntario del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus, piden ayuda para encontrarle una cama UCI en el hospital Cayetano Heredia, pues su pulmones se encuentran severamente comprometidos.

"Mi hermano está desde el día de ayer (internado). No tengo ningún informe. Hasta ahora estoy esperando alguien que me dé un reporte sobre cómo está mi hermano, quiero saber cómo esta saturando", detalló el hermano de Omar a 'ATV Noticias'.

Indicó que pese a que existe un convenio firmado por su hermano y la Universidad Cayetano Heredia, donde se llevó a cabo la fase 3 del ensayo clínico de Sinopharm, para que en caso caiga enfermo de COVID-19, la entidad lo ayude con una cama UCI, tal situación no ha ocurrido.

"La monitora de la universidad, una tal Katherine, solo me llama para preguntarme cómo está mi hermano, nada más. No me da otro tema. Yo le digo: 'ustedes firmaron un convenio donde él tenía una cama UCI y no se la están dando'", aseveró.

"A cada rato me mandan mensaje: 'señor Jean Paul, ¿cómo está su hermano? Manténganos al tanto para poder dar el informe'", agregó.

Respecto al estado de salud de hermano, Jean Paul señaló que fue su familia, quien al verlo mal, decidieron llevarlo a una clínica para realizarse una tomografía, donde salió que tenía dañado sus pulmones. "Nosotros por eso lo hemos traído, no podía hablar ni caminar. Hemos tenido que fastidiar para que pueda ingresar", precisó.

"Estamos solicitando una cama UCI. Necesita ya, él ya no puede respirar. Tiene dañado los pulmones. Encima no sé nada, no me dan respuesta", instó con la voz entrecortada.