Mujer denuncia que sujetos vaciaron su cuenta bancaria y sacaron préstamo de más de S/ 18 mil - Video

Susany Díaz denuncia que ciberdelincuentes vaciaron los S/ 4000 que tenía en su cuenta del BBVA y además, sacaron un préstamo por más de S/ 18 mil a su nombre.

"Esto pasó el 14 de diciembre en el cual me di cuenta que no contaba con la señal del celular. Llegando a mi casa realicé tres llamadas a Entel, ninguna de esas personas me solucionó el tema", explicó a Buenos Días Perú.

"Al día siguiente voy a la misma oficina de Entel de la Av. Larco y me indican que el chip había sido cambiado, lo cual es imposible porque nadie coge mi celular", sostuvo.

Respecto a cómo se dio cuenta que su dinero había sido sustraído, la víctima indicó que trató de hacer una transacción a través del aplicativo móvil del banco; sin embargo, le indicaban que su cuenta había sido bloqueada.

"Quise hacer una transacción a través del aplicativo y me indican que la cuenta había sido bloqueada por un intento de fraude. Hablé con la señorita (del banco) y me señala cuatro transacciones que yo no reconozco. A parte de eso, los sujetos solicitaron un préstamo por S/ 18 300", refirió.

"No reconozco los cuatro movimientos, ni el préstamo", aseveró.

Respecto a si ya recibió una respuesta por parte del banco BBVA, Díaz indicó que la entidad bancaria no puede salir a su favor pues todas las transacciones se realizaron con su información personal.

"El 10 de marzo el BBVA me indica que no me pueden dar una respuesta favorable porque según ellos, la información que se ha utilizado para las transacciones ha sido con mi clave, mi contraseña, las cuales no reconozco", indica.

"Me dicen que para cerrar el préstamo tengo que pagar los intereses que son más de 600 soles", puntualizó.