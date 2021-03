Yo soy: 'Marilyn Manson' confesó que sufrió de depresión al estar lejos de su hija

El imitador 'Marilyn Manson' es uno de los artistas favoritos de Yo soy e incluso campeonó en la más reciente temporada. En la actual edición, hace dupla con José Gaona y juntos muestran grandes presentaciones.

Mike Bravo es quien interpreta a este artista estadounidense y en un reportaje para para Reporte Semanal de Latina reveló que vivió momentos muy complicados tras estar alejado de su hija.

"Sí (estuve separado de ella), estos años la he visto esporádicamente, pero lo bueno es que ya estamos juntos... Hay situaciones que no se pueden manejar, pero este programa me ha permitido arreglar esas diferencias”, confesó.

“He llegado a pesar 48 kilos por la depresión, pero eso me ha hecho la persona que soy ahora... (Necesité ayuda) Psiquiátrica”, agregó para el mencionado medio de comunicación.

Mike Bravo recordó quiso renunciar en su momento a la competencia, sin embargo, su dijo fue su motor para seguir. "Cuando ya todo parece estar perdido, recibir una llamada o un mensaje de ella es como recibir una inyección de adrenalina, de ganas de vivir. Ella es todo", expresó.