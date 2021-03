Enel informó corte de luz - Hoy, 29 de marzo: conoce los horarios y zonas afectadas

Enel comunicó a todos sus usuarios por medio de su portal web que, durante el lunes 29 de marzo, se llevará a cabo un corte en los servicios de luz en algunas zonas de Lima Metropolitana y Callao. Por ello, en esta nota te comentamos toda la información al respecto.

Semanalmente realizamos obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas. Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, informó la empresa.

Corte de luz para el lunes 29 de marzo

- Los Olivos (09.00 a. m. hasta las 00.00 a. m.)

Sedapal, Parque 02 A.H. Los Olivos de Pro.

- Puente Piedra (08.30 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Asoc. Viv. San Miguel de Copacabana MZ C, D, E; Proviv. Santo Domingo de Copacabana MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J; Asoc. El Roble MZ A, B, C, D, F, G, G1, H, I, K, M; Asoc. El Caliche MZ I; Asoc. Los Olivos de Puente Piedra MZ A, B, D, E, F; Asoc. De Prop. Viv. Chavín de Huantar II Etp. ,Z A, B, C, D; Asoc. de Prop. Jardines de Copacabana MZ A, B, C, D, E, F, G; Proviv. Los Alamos de Copacabana MZ A, B, F, G, H; Asoc. Viv. Santa María de Copacabana MZ B, C; Asoc. de Viv. Las Dalias de Copacabana MZ E, F, G; Asoc. de Viv. Las Begonias de Copacabana MZ B.

- Puente Piedra (09.00 a. m. hasta las 2.30 p. m.)

Av. Los Pinos cdra 9 Shangrila; AHM Villa María MZ A, B, D, E, F; PJ Laderas de Chillón MZ A, A Prima, A2, C.

- Callao (1.30 p. m. hasta las 5.30 p. m.)

Barr. Frigorífico Nacional MZ M A, B, C, F, E, F, H.