Arzobispo de Arequipa criticó cuarentena impuesta por el Gobierno en Semana Santa

Con el objetivo de evitar la propagación de la COVID-19 en territorio nacional, el gobierno de transición de Francisco Sagasti dispuso nuevas medidas de restricción por Semana Santa.

Queda totalmente prohibido el uso de auto particular y solo se podrá salir por un producto de primera necesidad. Esto fue criticado por el arzobispo de Arequipa, quien arremetió contra los actuales gobernantes por obligarnos a quedarnos en casa.

Según un informe periodístico de Canal N, el arzobispo de Arequipa, Javier del Río, criticó al actual gobierno de Sagasti por obligarnos a quedar en casa por Semana Santa. Es más, indicó que se está viviendo lo que pasó hace siglos, cuando un faraón egipcio prohibió a los hebreos este tipo de celebraciones.

"Qué podemos esperar de personas que no creen en Dios, qué podemos esperar si nuestros gobernantes no creen en Dios, uno es agnóstico, no creen", puntualizó el clérigo.

De otro lado, Del Río lamentó que el Gobierno promueva proyectos a favor del aborto y hasta se tome en cuenta en el debate el tema de la eutanasia en el Perú. Todo esto sucedió en el Domingo de Ramos.

Mira las restricciones por Semana Santa

- Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias, con aforo según el nivel de alerta y atención desde las 04:00 hasta las 18:00 horas.

- Servicio de farmacias y boticas para entrega a domicilio (delivery) durante las 24 horas.

- Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery), desde las 04:00 hasta las 23:00 horas.

- Actividades vinculadas a la distribución de materiales educativos, realizadas por directivos, docentes, auxiliares, personal administrativo y contratistas.