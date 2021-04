Augusto Thorndike critica el plan de gobierno de Lescano: "Es puro floro"

Durante la emisión de su último programa Contra Corriente, el periodista Augusto Thorndike analizó los planes de gobiernos de todos los candidatos que aspiran al sillón presidencial e hizo hincapié en el de Yonhy Lescano.

El conductor de Willax TV aseguró que las promesas del candidato presidencial por Acción Popular está plagado de generalidades y los valores que predica son totalmente diferentes a los de su fundador Fernando Belaunde Terry.

Augusto Thorndike, fiel a su estilo, vuelve a causar polémica al afirmar que Lescano va para la derecha y luego para la izquierda como si estuviera en una danza patronal, algo que no sucedía con Belaunde Terry que siempre iba para adelante.

Posteriormente, agregó que el candidato por Acción Popular, de llegar a la segunda vuelta, solo presenta promesas vacías y es "puro floro". Todos los demás candidatos sí tienen sus objetivos claros, así lo indicó.

"¡Que es eso, no dice nada, es puro floro! Todos los planes de los candidatos que tienen posibilidades de entrar a la segunda vuelta tienen al menos propuestas claras de lo quieren hacer cuando sean gobierno. Pero el plan de Lescano está plagado de generalidades", puntualizó.

Por último, el presentador de TV hizo un llamado a la población a votar a conciencia y revisar bien los planes de gobierno de los candidatos. Le parece increíble cómo Lescano esté primero en intención de voto con esas propuestas.

"No hay nada concreto ahí, es el típico verso político que al final no significa nada, ¿Cuál es la propuesta? No hay. Eso es lo que ha venido haciendo Lescano en el hemiciclo desde hace 20 años como congresista, puro "bla bla bla", y él está primero en las encuestas", enfatizó.