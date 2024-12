Lourdes Flores asegura no llamó 'ladrón' a jefe de la ONPE con sarcástica frase

No se rinde. Lourdes Flores Nano, lideresa y excandidata del Partido Popular Cristiano (PPC), aseguró que no fue su intención llamar 'ladrón' al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, al decirle que entregue el padrón electoral a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y reiteró su pedido a la entidad.

“Yo a Corvetto no le he dicho ladrón, he dicho que no se porte como un ladrón, pero como yo creo que Piero es lo que mi mamá, que en paz descanse, habría dicho: ‘es un caballerito’, yo no quiero de ninguna manera ofenderlo”, indicó la abogada en diálogo con Agenda Política.